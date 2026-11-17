Девелоперская группа «Эталон» в январе-сентябре 2026 года увеличила объем денежных поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% - до 68,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Продажи недвижимости, как указывается в сообщении, сократились за три квартала в денежном выражении на 45% — до 59,9 млрд руб., в физическом — на 49%, до 240 тыс. кв. м. Средняя цена квадратного метра, проданного в январе-сентябре, составила 249,3 тыс. руб., увеличившись в годовом выражении на 8%. За девять месяцев текущего года группа ввела в эксплуатацию 408 тыс. кв. м (+30% год к году), отмечается в сообщении.