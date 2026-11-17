Главное на рынке недвижимости к утру 17 ноября
ТЦ «Перовский» вновь выставили на торги в Москве
Конкурсный управляющий АО «Торговый дом "Перовский"» в рамках банкротства компании выставил на очередные торги торговый центр «Перовский» у метро «Новогиреево» в Москве. Как сообщается в документации торгов, они проходят в форме публичного предложения до 26 декабря. Начальная цена лота — 1,6 млрд руб., минимальная — почти 1,4 млрд руб. Торговый центр уже несколько раз выставлялся на торги, первоначально за него хотели выручить как минимум 2,2 млрд руб.
«Основа» и ADG Group построят жилой микрорайон на 382 тыс. кв. м на месте деревообрабатывающего комбината в Нижегородском районе Москвы, сообщила газета «Ведомости». Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство на участке в 18,56 га на 1-й Карачаровской улице жилого микрорайона площадью 382,34 тыс. кв м. Проект планируется реализовать в две очереди. По данным газеты, первая очередь предполагает возведение на 16,3 га 357,32 тыс. кв. м жилья и социнфраструктуры. Структура девелопера «Основа» - ООО «Смартпарковка» — приобрела у Росимущества АО «ДОК-3», на балансе которого находилась площадка на 1-й Карачаровской улице, в 2024 году за 1,5 млрд руб.
Торговый комплекс Prisma в Санкт-Петербурге у станции метро «Академическая» продается за 800 млн руб., сообщает «Деловой Петербург». Торги по продаже «Инвест–Проект» и «Инвест–Трейд», которым принадлежит участок площадью 1 га на улице Бутлерова, 42, и расположенный на нем четырехэтажный торговый комплекс, пройдут 15 декабря. Здание торгового центра 1986 года постройки возводили как производственный корпус, а в 2003 году реконструировали под торговлю. Стартовая цена — 1,15 млрд руб. — была снижена на 350 млн руб., так как покупателя на предыдущих торгах не нашлось. Разрешение на строительство на этом участке 13–этажного апартамент–отеля действует до декабря 2028 года. Согласно проекту, вместимость будущей гостиницы составит 545 номеров, общая площадь — 39,8 тыс. кв м. В составе комплекса предусмотрен подземный паркинг, сообщается в статье.
Девелоперская группа «Эталон» в январе-сентябре 2026 года увеличила объем денежных поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% - до 68,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Продажи недвижимости, как указывается в сообщении, сократились за три квартала в денежном выражении на 45% — до 59,9 млрд руб., в физическом — на 49%, до 240 тыс. кв. м. Средняя цена квадратного метра, проданного в январе-сентябре, составила 249,3 тыс. руб., увеличившись в годовом выражении на 8%. За девять месяцев текущего года группа ввела в эксплуатацию 408 тыс. кв. м (+30% год к году), отмечается в сообщении.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг девелоперской группы «А101» на уровне А+(RU) со стабильным прогнозом, сообщила пресс-служба компании. Рейтинговое агентство отметило успешную адаптацию стратегии компании в условиях текущей денежно-кредитной политики Банка России и ужесточения правил льготных ипотечных программ, что позволило обеспечить отношение распроданности к строительной готовности жилых объектов группы на высоком уровне. По оценке «Эксперт РА», объем собственного земельного банка группы в 2,4 тыс. га создает обеспеченность ресурсной базой на срок, существенно превышающий три года — максимальный уровень по критерию ресурсной базы.