Госпожа Попова рассказала о расширении проверок на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава Роспотребнадзора уточнила, что были в том числе разработаны нормативы для новых веществ в воде. «Какое-то время назад в воде не нормировались ни антибиотики, ни гормоны, которые туда попадают, ни часть пестицидов, то сегодня все отнормировано и все мы взяли под контроль»,— сказала она (цитата по ТАСС).