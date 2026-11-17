Роспотребнадзор расширил исследования воды и воздуха для поиска опасных веществ
Роспотребнадзор почти в 10 раз расширил перечень показателей качества воды, сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, также увеличен список исследуемых веществ в воздухе, и теперь специалисты оценивают их совокупное воздействие на здоровье человека.
Госпожа Попова рассказала о расширении проверок на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава Роспотребнадзора уточнила, что были в том числе разработаны нормативы для новых веществ в воде. «Какое-то время назад в воде не нормировались ни антибиотики, ни гормоны, которые туда попадают, ни часть пестицидов, то сегодня все отнормировано и все мы взяли под контроль»,— сказала она (цитата по ТАСС).
При проверках качества воздуха Роспотребнадзор теперь исследует не только поэлементные вещества, но и «возможность нарушений, которые они вызывают в сумме», отметила Анна Попова. «Разные вещества при их суммарном воздействии наносят значимо больше вреда, чем если они влияют по отдельности»,— пояснила она.
Роспотребнадзор проверяет воду и воздух на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормативам (СанПиН). Цель таких исследований — вовремя установить превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) опасных веществ. Проверки также проводят после крупных ЧП, в том числе пожаров и разливов мазута.