Глава Рособрнадзора уточнил сроки проведения устного экзамена по истории
Девятиклассники будут впервые сдавать устный экзамен по истории весной 2028 года в своем учебном заведении. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на ежегодной всероссийской встрече с родителями школьников.
«Порядок, проведение, демоверсии —- все это будет, как традиционно мы делаем по всем остальным предметам, до 1 сентября, получается, 2027 года опубликовано»,— добавил господин Музаев (цитата по ТАСС).
В конце октября Рособрнадзор рассказал о трех схемах для апробации устного экзамена по истории. Согласно первой, задания будут выдавать на бумаге, а принимать экзамен будет учитель истории, который задает дополнительные вопросы. При второй сохраняется бумажный формат заданий, однако экзамен будет принимать любой учитель без права задавать вопросы. Третья схема предполагает вывод заданий на экран, дополнительные вопросы задавать не будут. Экзамен станет обязательным допуском к ОГЭ, как и собеседование по русскому языку.