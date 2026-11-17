Банки предупредили о росте трат на СМС из-за третьего пакета «Антифрод»
Изменение механизма СМС-рассылок, предложенное в проекте третьего пакета мер по борьбе с мошенниками («Антифрод 3.0»), приведет к дополнительным затратам, считает Ассоциация «Национальный совет финансового рынка» (НСФР). Организация направила письмо в Минцифры, Центробанк и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), заявил РБК председатель НСФР Андрей Емелин.
Минцифры представило третий «Антифрод» в сентябре. Согласно проекту, СМС-рассылки смогут проводить только операторы связи, потому что агрегаторы находятся в нерегулируемой серой зоне. В НСФР считают, что если агрегаторов исключат из процесса рассылки СМС, на рынке усилится экономическое влияние «большой четверки» — МТС, «МегаФона», «Т2 Мобайла» (бренд Т2) и «ВымпелКома» («Билайн»). Также это приведет к «существенному росту затрат заказчиков рассылок на их осуществление для всех финансовых организаций», отмечается в письме НСФР.
В ассоциации пояснили, что оператору, действующему в интересах заказчика, нужно будет выстроить технические подключения и маршрутизацию с другими операторами. Дополнительные расходы на это могут негативно сказаться на стоимости услуг для потребителей. Также вырастут издержки для финансовых организаций, в том числе из-за необходимости разработать новые API (открытые программные интерфейсы) и выстроить техподдержку с каждым оператором.
«Финансовые организации, особенно малые и региональные, объективно не располагают свободными средствами для масштабных технологических доработок»,— подчеркивается в письме.
НСФР предложил вместо этого создать реестр организаторов рассылки, который будет вести Роскомнадзор, и разрешить заключать договоры на проведение рассылок только тем, кто в него включен. В Минцифры заявили, что получили обращение и рассмотрят его.