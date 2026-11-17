Минцифры представило третий «Антифрод» в сентябре. Согласно проекту, СМС-рассылки смогут проводить только операторы связи, потому что агрегаторы находятся в нерегулируемой серой зоне. В НСФР считают, что если агрегаторов исключат из процесса рассылки СМС, на рынке усилится экономическое влияние «большой четверки» — МТС, «МегаФона», «Т2 Мобайла» (бренд Т2) и «ВымпелКома» («Билайн»). Также это приведет к «существенному росту затрат заказчиков рассылок на их осуществление для всех финансовых организаций», отмечается в письме НСФР.