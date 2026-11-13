Усман Нурмагомедов присядет на дорожку
Российский боец приговорен в Абу-Даби к шести месяцам лишения свободы и последующей депортации
Власти Абу-Даби удивительно оперативно отреагировали на громкий инцидент, случившийся в минувшую среду. Тогда в одном из отелей столицы эмирата российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов и его сопровождающие напали на грузинского спортсмена Мераба Двалишвили. Уже в пятницу, 13 ноября, Судебный департамент Абу-Даби сообщил, что Нурмагомедова приговорили к шести месяцам лишения свободы, штрафу $81,6 тыс. и выдворению из ОАЭ после отбытия наказания. По полгода тюрьмы помимо Нурмагомедова получили еще семь человек. Включая двух журналистов, которые сняли и выложили в сеть запись драки.
Судебный департамент Абу-Даби 13 ноября разместил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщение о том, что российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов признан виновным в нарушении общественного порядка и создании угрозы для окружающих. Спортсмен приговорен к шести месяцам лишения свободы. Он также оштрафован на 300 тыс. дирхамов ($81,6 тыс.). После отбытия наказания его выдворят из страны. По аналогичному обвинению вместе с Нурмагомедовым осуждены еще семь человек. Они получили по полгода тюрьмы и штрафы от 50 тыс. ($13,5 тыс.) до 300 тыс. дирхамов. Их также выдворят впоследствии из ОАЭ. О том, насколько серьезно власти Абу-Даби отнеслись к действиям Нурмагомедова и Kо, можно судить еще и по тому, что такие же сроки, как непосредственные участники драки, получили два журналиста, заснявшие, а потом выложившие в сеть запись инцидента. Оба признаны виновными в нарушении неприкосновенности частной жизни. Им тоже выписали штрафы по $81,6 тыс. и их тоже выдворят из страны. Кроме того, у них конфискованы телефоны, а записи драки, содержащиеся в памяти устройств, должны быть стерты.
Скандал, который привел Нурмагомедова в тюрьму, случился в минувшую среду. На записях инцидента (тех самых, что выложили осужденные впоследствии журналисты) видно, как грузинский боец Мераб Двалишвили стоит в кадре и дает интервью пресс-службе промоушена RAF (Real American Freestyle; проводит турниры по вольной борьбе), под эгидой которого у него был запланирован матч на 14 ноября. В это время сзади подходит Усман Нурмагомедов с членами своей команды, хлопает Двалишвили по плечу, тот оборачивается и тут же получает пощечину. Все закончилось массовой дракой, хотя скорее свелось к избиению Двалишвили и его друга. Они были в явном численном меньшинстве. Что интересно, полиция забрала в участок не только Нурмагомедова, но и Мераба Двалишвили с товарищем. Правда, их после разбирательства отпустили. Но все равно оштрафовали на $13,5 тыс. каждого — за нарушение общественного порядка. В чем оно выразилось, по мнению властей Абу-Даби, сказать трудно.
Ни сам Нурмагомедов, ни его представители пока не пояснили, по какой причине они атаковали Двалишвили. По общепринятой версии, случившееся в Абу-Даби было продолжением другого инцидента.
Он имел место еще летом в Тбилиси перед турниром RAF. Тогда Двалишвили ударил еще одного бойца из Дагестана — Ахмеда Гаджимагомедова. Последний пытался заступиться за Умара Нурмагомедова (родной брат Усмана Нурмагомедова), которого Двалишвили, дескать, оскорбил. Вероятно, Усман Нурмагомедов решил воспользоваться шансом поквитаться с Двалишвили.
Как бы то ни было, Усман Нурмагомедов заметно осложнил себе развитие карьеры. Он все еще непобежденный боец, чемпион промоушена PFL в легком весе. Ожидалось, что уже в конце недели будет объявлено о том, что Нурмагомедов подпишет контракт с самым крупным промоушеном смешанных единоборств — UFC. Но такие планы, если они были, придется отложить. Ведь теперь глава UFC Дейна Уайт считает всех зачинщиков инцидента «кучкой чертовых идиотов». «Это нелепо и глупо. Они все теперь за решеткой. Они выбрали не то место, чтобы валять дурака»,— сказал журналистам Дейна Уайт.