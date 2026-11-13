Усман Нурмагомедов присядет на дорожку

Судебный департамент Абу-Даби 13 ноября разместил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщение о том, что российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов признан виновным в нарушении общественного порядка и создании угрозы для окружающих. Спортсмен приговорен к шести месяцам лишения свободы. Он также оштрафован на 300 тыс. дирхамов ($81,6 тыс.). После отбытия наказания его выдворят из страны. По аналогичному обвинению вместе с Нурмагомедовым осуждены еще семь человек. Они получили по полгода тюрьмы и штрафы от 50 тыс. ($13,5 тыс.) до 300 тыс. дирхамов. Их также выдворят впоследствии из ОАЭ. О том, насколько серьезно власти Абу-Даби отнеслись к действиям Нурмагомедова и Kо, можно судить еще и по тому, что такие же сроки, как непосредственные участники драки, получили два журналиста, заснявшие, а потом выложившие в сеть запись инцидента. Оба признаны виновными в нарушении неприкосновенности частной жизни. Им тоже выписали штрафы по $81,6 тыс. и их тоже выдворят из страны. Кроме того, у них конфискованы телефоны, а записи драки, содержащиеся в памяти устройств, должны быть стерты.