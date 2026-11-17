в Киеве — предприятие ООО «Техно-Линкс» (вело сборку дронов, в том числе Ан-196 «Лютый»), завод «Укрпластик» (производит комплектующие для ударных беспилотников), автожелезнодорожный мост «Южный» и автодорожный мост «Северный»;

в городе Запорожье — двигателестроительный завод «Мотор-Сич» и конструкторское бюро «Ивченко-Прогресс» (там велась сборка ракет FP-9, крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и двигателей МС-400 для ракет «Нептун-МД»), а также машиностроительный завод им. Омельченко;

в Черкасской области — предприятие радиоэлектронной промышленности «Оризон-Навигация» (на его базе организовано производство ракет FP-9, а также компонентов для ракет «Нептун-МД»);

в Днепропетровской области — Южный машиностроительный завод имени О. Макарова (производит ракеты FP-9 и «Фламинго», а также БПЛА), предприятие по производству твердого ракетного топлива «Софрахим» в Павлограде (на его базе велось производство ракет FP-9 и FP-5, комплектующих для ракет FP-7, «Гром-2» и «Нептун-МД»), электроподстанция ПС-330;

в Харьковской области — ТЭЦ-5 «Харьковская»;