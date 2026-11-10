Пассажиров задержанных поездов в Архангельской области начали перевозить автобусами
Пассажиров поездов, задержанных из-за обрушения железнодорожного моста в Архангельской области, начали доставлять автобусами между станциями Котлас-Южный и Виледь. После пересадки их направляют в резервные составы, сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД) в Telegram.
Движение поездов на участке Черемуха — Виледь временно приостановлено. На станциях пересадки пассажирам помогают волонтеры и сотрудники поездных бригад. В вагонах поддерживают комфортную температуру, особое внимание уделяют детям, пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с ограниченными возможностями здоровья.
Информацию о задержках и изменениях маршрутов пассажирам направляют по СМС. Актуальные сведения о движении поездов также доступны в приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте компании.
Напомним, утром 10 ноября на перегоне Черемуха — Виледь обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь. В результате с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Движение на участке было приостановлено.