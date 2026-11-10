Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №207

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Архангельской области обрушился железнодорожный мост

Из-за происшествия задерживаются пассажирские поезда, для людей ищут автобусы
На железнодорожной станции Виледь в Архангельской области обрушился пролет моста через одноименную реку, после чего произошел сход вагонов грузового поезда. Инцидент случился 10 ноября около 05:10, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
В правительстве Архангельской области создали оперативный штаб для координации работ по устранению последствий происшествия. На место выехал региональный министр транспорта.
Из-за инцидента задерживаются пассажирские поезда. Региональные власти совместно с РЖД подбирают наземный транспорт для перевозки пассажиров. О порядке дальнейшей поездки обещают сообщить после согласования решения.
Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор