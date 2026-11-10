В Архангельской области обрушился железнодорожный мост
Из-за происшествия задерживаются пассажирские поезда, для людей ищут автобусы
На железнодорожной станции Виледь в Архангельской области обрушился пролет моста через одноименную реку, после чего произошел сход вагонов грузового поезда. Инцидент случился 10 ноября около 05:10, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
В правительстве Архангельской области создали оперативный штаб для координации работ по устранению последствий происшествия. На место выехал региональный министр транспорта.
Из-за инцидента задерживаются пассажирские поезда. Региональные власти совместно с РЖД подбирают наземный транспорт для перевозки пассажиров. О порядке дальнейшей поездки обещают сообщить после согласования решения.
Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.