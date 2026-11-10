В Архангельской области обрушился железнодорожный мост

На железнодорожной станции Виледь в Архангельской области обрушился пролет моста через одноименную реку, после чего произошел сход вагонов грузового поезда. Инцидент случился 10 ноября около 05:10, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.