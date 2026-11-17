В Крыму в результате атаки БПЛА погибли два человека
В Ленинском районе Республики Крым в результате атаки БПЛА погибли два человека. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Скорблю вместе с родными и близкими. Органы власти обязательно окажут всю необходимую помощь и поддержку»,— добавил господин Аксенов.
Прошедшей ночью Крымский мост вновь был атакован. На данный момент движение по нему закрыто. Информации о возобновлении движения по мосту не поступало. Утром 17 ноября из-за временного закрытия движения по Крымскому мосту после второй атаки БПЛА задерживаются четыре поезда «Таврия», следующие в сторону Республики Крым.
Задерживаются поезда из Санкт-Петербурга, Москвы и Адлера. Все составы следуют в Керчь. Минимальное время задержки составляет 2,5 часа, максимальное — 4 часа.