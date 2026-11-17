Утром 17 ноября из-за временного закрытия движения по Крымскому мосту после второй атаки БПЛА задерживаются четыре поезда «Таврия», следующие в сторону Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».