Четыре поезда задерживаются из-за перекрытия движения по Крымскому мосту
Утром 17 ноября из-за временного закрытия движения по Крымскому мосту после второй атаки БПЛА задерживаются четыре поезда «Таврия», следующие в сторону Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Задерживаются поезда из Санкт-Петербурга, Москвы и Адлера. Все составы следуют в Керчь. Минимальное время задержки составляет 2,5 часа, максимальное — 4 часа.
Отмечается, что пассажиров, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечат питанием и водой. С просьбами можно обратиться к начальнику поезда или проводникам.
Прошедшей ночью Крымский мост вновь был атакован. На данный момент движение по нему закрыто. Информации о возобновлении движения по мосту не поступало.