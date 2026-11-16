Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Черноземье

Девять человек пострадали при атаках ВСУ за сутки в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ совершили 154 атаки по территории Белгородской области. В результате ранения получили девять человек, четверо из них госпитализированы. Погибших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Шуваев.

Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Пострадавшие есть в Белгороде, Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах:

  • в результате удара БПЛА по грузовику в Белгороде пострадал мирный житель: его направили в городскую больницу №2. Сам автомобиль получил повреждения;

  • в поселке Дубовое Белгородского округа в результате налета БПЛА ранения получили двое: одного раненого доставили в городскую больницу №2 Белгорода, второй лечится дома. В селе Репное при уничтожении БПЛА пострадал мирный житель, его направили в городскую больницу №2 Белгорода;

  • в селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон ударил по грузовику, пострадал водитель;

  • на трассе Грайворон — Масычево — Головчино в Грайворонском округе под удар дрона попала машина, травмы получили два человека: первого доставили в Белгородскую областную клиническую больницу, второму помощь окажут амбулаторно;

  • в Шебекине Шебекинского округа беспилотники атаковали две легковые машины: пострадали два человека, обоим назначено амбулаторное лечение.

Всего под удары попали Белгород, Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа. За сутки зафиксировано пять артиллерийских обстрелов и три сброса взрывных устройств с БПЛА. Дежурные расчеты противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы подавили 361 украинский дрон различного типа.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО ликвидировали 1336 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны. В Черноземье, кроме Белгородской области, воздушные цели уничтожали в трех регионах. По данным губернатора Александра Гусева, над Воронежской областью ликвидировали два БПЛА, над Орловской сбили 13, а над Курской — 299 дронов, там ранения получили восемь человек.
Сутками ранее при атаках ВСУ в Белгородской области пострадали два человека.

Авторы

  • Кабира Гасанова