Девять человек пострадали при атаках ВСУ за сутки в Белгородской области
в результате удара БПЛА по грузовику в Белгороде пострадал мирный житель: его направили в городскую больницу №2. Сам автомобиль получил повреждения;
в поселке Дубовое Белгородского округа в результате налета БПЛА ранения получили двое: одного раненого доставили в городскую больницу №2 Белгорода, второй лечится дома. В селе Репное при уничтожении БПЛА пострадал мирный житель, его направили в городскую больницу №2 Белгорода;
в селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон ударил по грузовику, пострадал водитель;
на трассе Грайворон — Масычево — Головчино в Грайворонском округе под удар дрона попала машина, травмы получили два человека: первого доставили в Белгородскую областную клиническую больницу, второму помощь окажут амбулаторно;
в Шебекине Шебекинского округа беспилотники атаковали две легковые машины: пострадали два человека, обоим назначено амбулаторное лечение.
Всего под удары попали Белгород, Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский и Яковлевский округа. За сутки зафиксировано пять артиллерийских обстрелов и три сброса взрывных устройств с БПЛА. Дежурные расчеты противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы подавили 361 украинский дрон различного типа.