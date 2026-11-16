Посольство России: Эстония не объяснила решение закрыть границу
Представители МИД Эстонии не предоставили разъяснений по поводу заявлений о закрытии границы с Россией, сообщил временный поверенный в делах РФ в стране Камран Абилов.
«Поспешность выводов, к которым пришли эстонские власти, и анонсированные некоторыми официальными лицами в этой связи решения вызывают у посольства ряд вопросов… Ответов по существу во внешнеполитическом ведомстве предоставить не смогли»,— сказал господин Абилов в разговоре с «РИА Новости».
Вчера министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что эстонское правительство намерено закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря. Причиной в ведомстве назвали попытку поджога на оборонной компании Threod Systems, в которой Эстония обвиняет Россию. В тот же день временный поверенный в делах РФ был вызван в эстонский МИД.