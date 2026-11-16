Вчера министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что эстонское правительство намерено закрыть все погранпереходы с Россией с 1 декабря. Причиной в ведомстве назвали попытку поджога на оборонной компании Threod Systems, в которой Эстония обвиняет Россию. В тот же день временный поверенный в делах РФ был вызван в эстонский МИД.