Отложенному верить

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на прошлой неделе завершилась крупная международная выставка вооружений. Российские компании представили на ней сразу несколько образцов военной техники, разработанной или модернизированной с учетом опыта специальной военной операции (СВО). О новых контрактах с РФ по итогам выставки публично объявлено не было, но на российскую оборонную продукцию сформирован уверенный отложенный спрос, реализация которого будет зависеть от итогов СВО и темпов перевооружения российской армии, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Панцирь-СМД-Е»

Фото: Анастасия Савиных / ТАСС «Панцирь-СМД-Е»

Фото: Анастасия Савиных / ТАСС

Завершившаяся 21 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби международная военная выставка IDEX 2025 собрала на своей площадке 1560 компаний из 65 стран мира. Россию на ней представляли ведущие компании оборонной отрасли: концерн «Калашников», Уралвагонзавод, холдинги «Высокоточные комплексы» и «Вертолеты России» (все входят в госкорпорацию «Ростех»), а также несколько компаний, поставляющих свою технику под эгидой «Рособоронэкспорта».

Главными экспонатами российской секции стали:

зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е», несущий до 48 малогабаритных ракет для поражения дронов и до 12 ракет для противодействия крупным самолетам;

противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» с возможностью дистанционной работы и подключения к одному пульту управления до трех пусковых установок и легкой ракетой 9М134 «Булат»;

боевой универсальный модуль «Бережок» с 30-миллиметровым орудием 2А42, предназначенный для борьбы с безэкипажными катерами и способный объединяться в единую сеть с аналогичными модулями.

Присутствовали и новинки в области беспилотных систем — барражирующие боеприпасы «Ланцет-Э», «Куб-10Э» и «Куб-2Э», отличающиеся от предыдущего поколения дронов-камикадзе повышенной дальностью. Помимо них, широко были представлены гражданские БПЛА самолетного и вертолетного типов отечественной разработки. Часть продукции была выставлена в виде малоразмерных демонстрационных макетов, в их числе — беспилотный ударно-разведывательный комплекс «Куб-СМ» и зенитный ракетный комплекс «Крона-Э».

Особое внимание западных отраслевых СМИ привлек доработанный с учетом боевого применения бронетехники на СВО экспортный вариант танка Т-90МС «Прорыв».

Его новая версия оснащена станцией радиоэлектронного подавления, системой динамической защиты «Реликт» и серийным противодроновым «козырьком», который вместе с решетчатыми экранами и гибкими резиновыми листами усилил защиту машины от вражеских беспилотников. «Презентация на выставке IDEX 2025 не только показывает непрерывное развитие танка Т-90, но и подчеркивает приверженность России удовлетворению требований современных вооруженных сил по защищенности, мобильности и огневой мощи (бронетехники.— “Ъ”)»,— отметили обозреватели портала Army Recognition в обзорной статье по случаю выставки.

Экономический совет ОАЭ объявил, что в ходе выставки он заключил 28 сделок на общую сумму 19,95 млрд дирхамов ($5,3 млрд). В «Рособоронэкспорте» “Ъ” не стали раскрывать подробности деловой программы, в том числе в части контрактов.

Отсутствие публичной информации о заключенных и запланированных соглашениях не говорит об отсутствии интереса иностранных заказчиков к продукции российской оборонки, пояснил “Ъ” директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов: «Дело в том, что на таких выставках традиционно крайне редко что-либо покупают. Тем более, даже в случае покупки, целый ряд стран требует держать это в секрете с целью избежать давления со стороны внутренних и внешних сил». На российскую технику уже сформирован уверенный отложенный спрос, реализация которого будет зависеть от итогов завершения СВО и от темпов перевооружения в российской армии, которая является первоочередным заказчиком для отечественной оборонки, добавил эксперт.

Как рассказал “Ъ” представитель одной из российских компаний, участвовавший в переговорах с военными Вооруженных сил ОАЭ в ходе IDEX 2025, основной интерес иностранных заказчиков сейчас касается систем ПВО и танков. По его мнению, остается недооцененной беспилотная авиации российского производства: «Они (иностранные заказчики.— “Ъ”) по-прежнему нацелены на закупку "футуристичных" дронов, а не тех, что реально работают на войне. Очевидно, их мышление) еще не перестроилось, они не понимают, что время дорогих одиночных дронов уже прошло»,— заключил собеседник “Ъ”.

Дмитрий Сотак