Ближний Восток дальнего действия

В Дубае (ОАЭ) 17 ноября открывается международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2025. «Рособоронэкспорт» планирует представить на этом крупнейшем в регионе авиасалоне более 850 образцов продукции военного назначения. Главными российскими экспонатами станут истребитель пятого поколения Су-57Э, впервые демонстрируемый на Ближнем Востоке, и системы ПВО С-400 и «Панцирь-СМД-Э», имеющие, по оценке эксперта, наибольший экспортный потенциал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Cornwell / Reuters Фото: Alexander Cornwell / Reuters

Всего в специализированном выставочном центре Dubai World Central будут представлены около 1500 компаний из 115 стран и более 200 летательных аппаратов. Основное внимание организаторы планируют уделить «технологиям будущего» для коммерческой и военной авиации, космических систем и средств передовой воздушной мобильности.

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») ранее сообщал, что суммарно представит в Дубае более 850 образцов, включая 110 единиц военной техники и продукции военного назначения.

Ключевым экспонатом станет истребитель пятого поколения Су-57Э — экспортный вариант с технологиями малозаметности, который впервые будет демонстрироваться на Ближнем

Самолет планируется представить как в статике, так и в полете, с выполнением фигур высшего пилотажа. В демонстрационной программе Су-57Э будут представлены авиаракеты РВВ-МД («воздух—воздух» средней дальности), РВВ-БД («воздух—воздух» большой дальности), Х-38МЭ (универсальная управляемая авиационная ракета), Х-69 (ракета «воздух—поверхность» повышенной точности) и «Гром-Э1» (тактическая ракета «воздух—земля»).

Покажут россияне и модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-130М с обновленной авионикой, радаром и системой самозащиты, способный нести управляемое оружие, включая РВВ-МД, бомбы КАБ-250ЛГ-Э (корректируемая авиабомба 250 кг с лазерным наведением) и КО-8БЭ (корректируемая авиационная бомба 8 кг с электронным дистанционным наведением). Вертолетный парк представлен многоцелевым «Ансат-М» с отечественными двигателями ВК-650В и ударным вертолетом Ка-52, способным выполнять фигуры высшего пилотажа. Транспортные задачи продемонстрирует Ил-76МД-90А(Э), предназначенный для перевозки грузов и личного состава, включая десантные операции. Программа летных показов предполагает выступления пилотажных групп, в том числе группы «Русские витязи» на восьми Су-30СМ.

В сегменте ПВО Россия продемонстрирует комплекс «Панцирь-СМД-Э» для борьбы с дронами (емкость до 48 ракет), дальнобойный С-400 и среднерадиусный комплекс «Викинг» от «Алмаз-Антея». Кроме того, будет представлен двигатель пятого поколения АЛ-51Ф1 (изделие 177С), предназначенный для оснащения Су-57 и перспективного Су-75. В числе беспилотных систем будут показаны «Орлан-10Э», «Орлан-30», «Скат-350М» и тактический разведывательный дрон Supercam. Планируется также демонстрация обновленной версии «Орлана-10Э» для тактической разведки и «Ската-350М» с увеличенной грузоподъемностью.

По оценке директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова, главным конкурентным преимуществом России на мировом рынке остаются системы ПВО.

Так, устойчивый спрос сохраняется на комплексы семейства «Панцирь» и дальнобойный С-400 — одни из немногих высокотехнологичных систем такого класса, доступных для экспорта уже сейчас. А наиболее продвинутые модификации уже имеют подтвержденные зарубежные контракты, отмечает эксперт.

Растет интерес и к российским тактическим беспилотным системам, продолжает господин Пухов. Опыт их массового применения привел к появлению устойчивого спроса именно на легкие и недорогие БПЛА и другие «расходные» платформы. И именно в этом сегменте, по мнению директора ЦАСТ, российские производители способны занять заметную нишу на мировом рынке. Что же касается Су-57Э, то его демонстрация имеет важное значение для продвижения экспортной версии: несмотря на ограниченный объем производства, любая возможность «посмотреть и пощупать» машину позволяет формировать долгосрочный интерес у потенциальных заказчиков, поясняет эксперт.

В целом же с учетом того, что европейские салоны в Ле-Бурже и Фарнборо утратили былой вес, а США традиционно ориентируются на закрытые внутренние мероприятия, Дубай становится ключевой площадкой, где встречаются основные продавцы и покупатели авиационной техники. И само присутствие на ней приобретает особое значение, резюмирует Руслан Пухов.

Дмитрий Сотак