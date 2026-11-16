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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Происшествия

Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 100 с начала суток

Силы ПВО сбили еще 35 беспилотников, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей Собянин. Общее число БПЛА, сбитых на подлете к городу с начала суток, достигло 112.
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили работу, сообщила пресс-служба Росавиации.
Всего, по данным Минобороны России, за день над российскими регионами сбили 148 БПЛА. Помимо Московского региона, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областями.
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