Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 100 с начала суток
Силы ПВО сбили еще 35 беспилотников, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Сергей Собянин. Общее число БПЛА, сбитых на подлете к городу с начала суток, достигло 112.
Всего, по данным Минобороны России, за день над российскими регионами сбили 148 БПЛА. Помимо Московского региона, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской областями.