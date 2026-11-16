Спикер Астраханской областной думы Игорь Мартынов внес в региональный парламент законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Документ также предусматривает дополнительные ограничения на торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией в местах отдыха и оздоровления детей, на спортивных объектах и пляжах. Меры предлагают ввести с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го.