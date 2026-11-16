В Астраханской области предлагают запретить продажу вейпов на пять лет
Аналогичные меры действуют уже в 17 регионах
Спикер Астраханской областной думы Игорь Мартынов внес в региональный парламент законопроект о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Документ также предусматривает дополнительные ограничения на торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией в местах отдыха и оздоровления детей, на спортивных объектах и пляжах. Меры предлагают ввести с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го.
Инициатива опирается на федеральный закон, который дал регионам право самостоятельно ограничивать или запрещать розничную торговлю электронными системами доставки никотина. Сейчас запреты уже действуют в 17 регионах, включая Саратовскую и Пензенскую области. Еще в 39 субъектах готовят похожие меры, в Волгоградской области соответствующий законопроект поступил на рассмотрение депутатов на прошлой неделе. Отметим, что в Саратовской области также будут штрафовать за продажу табака и вейпов в запрещенных местах.
В пояснительной записке к астраханскому законопроекту указано, что в регионе работает более 100 специализированных точек продажи вейпов. Они расположены в торговых центрах, на центральных улицах и в жилых районах, что делает продукцию легкодоступной. Особую тревогу авторов документа вызывает рост потребления электронных сигарет среди подростков.
В 2023 году астраханские депутаты обращались в правительство РФ с предложением запретить продажу никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей и устройств для них. В июне 2026-го господин Мартынов публично поддержал позицию Вячеслава Володина о расширении региональных полномочий.