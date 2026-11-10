В Волгоградскую областную думу поступил проект закона о запрете вейпов
Его внес губернатор Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров внес в областную думу законопроект о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей для них. Инициатива последовала за обсуждением вреда вейпов со студентами медицинского колледжа.
Документ предлагает запретить продажу ЭСДН с 1 марта 2027 года сроком на пять лет — до 1 марта 2032 года. Одновременно устанавливаются ограничения на потребление никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей по аналогии с табаком. Использовать вейпы нельзя будет в парках, скверах, на детских и спортивных площадках, остановках транспорта, в подземных переходах, гаражах, соцучреждениях, культовых зданиях, на массовых мероприятиях, а также ближе 15 м ко входам в органы власти, торговые и бытовые объекты. Эти нормы должны вступить в силу через 10 дней после опубликования закона.
Нарушения повлекут административную ответственность по КоАП РФ и кодексу Волгоградской области № 1693-ОД. Региональные власти ссылаются на федеральный закон, принятый Госдумой в июне 2026 года и давший субъектам право вводить местные запреты. По социологическим данным, ограничения поддерживают около 69% жителей области.