В Волгоградскую областную думу поступил проект закона о запрете вейпов

Документ предлагает запретить продажу ЭСДН с 1 марта 2027 года сроком на пять лет — до 1 марта 2032 года. Одновременно устанавливаются ограничения на потребление никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей по аналогии с табаком. Использовать вейпы нельзя будет в парках, скверах, на детских и спортивных площадках, остановках транспорта, в подземных переходах, гаражах, соцучреждениях, культовых зданиях, на массовых мероприятиях, а также ближе 15 м ко входам в органы власти, торговые и бытовые объекты. Эти нормы должны вступить в силу через 10 дней после опубликования закона.