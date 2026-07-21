В Саратовской области на пять лет запретят продажу вейпов

В Саратовской области с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года полностью запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Такой законопроект одобрил комитет областной думы по бюджету, налогам и собственности, в ближайшее время его рассмотрят на заседании парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саратовская областная Дума Фото: Саратовская областная Дума

Право вводить полный запрет на продажу такой продукции регионам дала федерация. Как напомнил председатель облдумы Алексей Антонов, главная причина — здоровье молодежи. По данным ВЦИОМ, 62% россиян до 18 лет и старше так или иначе пробовали курить, в том числе альтернативные никотиновые устройства. При этом многие подростки до сих пор считают вейпы безвредными, хотя это не так.

По информации Минздрава, у любителей вейпов риск инфаркта и инсульта такой же, как у курильщиков обычных сигарет. Вероятность хронических болезней легких вырастает на 75%, бронхиальной астмы — более чем на 30%. Особенно опасно тяжелое поражение легких, связанное с электронными сигаретами: около 95% таких пациентов приходится госпитализировать.

Кроме полного запрета, законопроект вводит ограничения на продажу вейпов в детских лагерях, во время спортивных соревнований, в соцучреждениях, на пляжах и в храмах.

Депутаты поинтересовались, как будут бороться с продажами через интернет. Антонов ответил, что это вопрос к федеральному законодательству — регион тут бессилен. Законопроект единогласно вынесли на заседание парламента.

Татьяна Смирнова