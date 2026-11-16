Расходы на скорую помощь на Ямале сократят в три раза

За прошедшие пять лет власти Ямала потратили на скорую медицинскую помощь более 3,5 млрд руб. Ежегодно расходы на нее увеличивали в течение первых трех лет: с 631,3 млн руб. в 2021 году до 1,29 млрд руб. в 2023-м. В 2024 году в окружном правительстве решили сократить траты на скорую медицинскую помощь до 567,1 млн руб., в 2025-м — до 361,1 млн руб.