Расходы на скорую помощь на Ямале сократят в три раза
Объем трат на скорую медицинскую помощь в Ямало-Ненецком автономном округе снизят с 736,2 млн руб. в 2026 году до 225 млн руб. в 2027-м, следует из проекта бюджета региона на следующий год. Губернатор Дмитрий Артюхов намерен представить проект главного финансового документа с соответствующей целевой статьей депутатам окружного Законодательного собрания в четверг, 26 ноября.
За прошедшие пять лет власти Ямала потратили на скорую медицинскую помощь более 3,5 млрд руб. Ежегодно расходы на нее увеличивали в течение первых трех лет: с 631,3 млн руб. в 2021 году до 1,29 млрд руб. в 2023-м. В 2024 году в окружном правительстве решили сократить траты на скорую медицинскую помощь до 567,1 млн руб., в 2025-м — до 361,1 млн руб.
В целом, расходы на здравоохранение в ЯНАО в 2027 году будут увеличены с 44,8 млрд руб. в 2026-м до 47,3 млрд руб. в 2027-м. Расходы также будут включать рост поддержки стационарной медицинской помощи с 28,9 млрд до 34,8 млрд руб.
В ходе подготовки проекта бюджета ко второму, окончательному чтению депутаты смогут скорректировать параметры документа. В разработанном правительством ЯНАО варианте доходы казны по сравнению с 2026 годом будут увеличены на 4,6 млрд руб., дефицит — сокращен с 52,8 млрд до 46 млрд руб., расходы — снижены на 2,2 млрд руб. Урезание трат может коснуться образования, спорта, национальной экономики и других сфер. Расходы на выплаты губернатору и 10 его заместителям возрастут на 23 млн руб., траты на зарплаты и функционирование депутатов Заксобрания поднимутся на 21 млн руб.