Траты на губернатора ЯНАО и 10 его заместителей возрастут на 23 млн рублей

В начале работы Дмитрия Артюхова губернатором в 2018 году власти Ямала предусмотрели на выплаты главе региона и его заместителям на 2019 год 103,7 млн руб. В 2020 году соответствующий объем трат возрос на 14,1 млн руб., в 2021-м — всего на 604 тыс. руб., а в 2022-м снизился на 16,7 млн руб. (до 101,7 млн руб.). Позже расходы на соответствующую статью в казне резко возросли: в 2023-м — на 83,6 млн руб., в 2024-м — на 100,9 млн руб., в 2025-м — на 77,8 млн руб. (до 364,2 млн руб.). В 2026 году траты на губернатора и его заместителей сократили на 27,1 млн руб.