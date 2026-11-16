Траты на губернатора ЯНАО и 10 его заместителей возрастут на 23 млн рублей
Расходы на выплаты губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрию Артюхову и 10 его заместителям увеличатся с 337,1 млн руб. в 2026 году до 360,3 млн руб. в 2027-м, следует из проекта бюджета региона на следующий год. Господин Артюхов намерен представить проект главного финансового документа с соответствующей целевой статьей депутатам окружного Законодательного собрания в четверг, 26 ноября.
В начале работы Дмитрия Артюхова губернатором в 2018 году власти Ямала предусмотрели на выплаты главе региона и его заместителям на 2019 год 103,7 млн руб. В 2020 году соответствующий объем трат возрос на 14,1 млн руб., в 2021-м — всего на 604 тыс. руб., а в 2022-м снизился на 16,7 млн руб. (до 101,7 млн руб.). Позже расходы на соответствующую статью в казне резко возросли: в 2023-м — на 83,6 млн руб., в 2024-м — на 100,9 млн руб., в 2025-м — на 77,8 млн руб. (до 364,2 млн руб.). В 2026 году траты на губернатора и его заместителей сократили на 27,1 млн руб.
Увеличение расходов в проекте бюджета предусмотрели и на депутатов Заксобрания. Согласно документу, размер трат на выплаты парламентариям возрастет с 191,7 млн до 207,7 млн руб., а годовая зарплата спикера Сергея Ямкина — с 28,6 млн до 31,4 млн руб.
В ходе подготовки проекта бюджета ко второму, окончательному чтению депутаты смогут скорректировать параметры документа. В разработанном правительством ЯНАО варианте доходы казны по сравнению с 2026 годом будут увеличены на 4,6 млрд руб., а расходы снижены на 2,2 млрд руб. Сокращение трат может коснуться образования, спорта, национальной экономики и других сфер. Власти ожидают, что размер дефицита бюджета уменьшится с 52,8 млрд до 46 млрд руб.