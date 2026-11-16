Доходы бюджета Ямала увеличатся на 4,6 млрд рублей в 2027 году

Меньше средств, по сравнению с 2026-м, казна Ямала получит по налогу на имущество (показатель снизится с 116,7 млрд до 116,6 млрд руб.), на прибыль организаций (с 115,3 млрд до 114,8 млрд руб.) и на совокупный доход организаций (с 7,1 млрд до 4,8 млрд руб.). Объем поступлений также снизится от акцизов (с 8,8 млрд до 7,6 млрд руб.), платежей при пользовании природными ресурсами (с 850,1 млн до 623,9 млн руб.), налогов и сборов за пользование природными ресурсами (с 629,1 до 270,7 млн руб.) и доходов от продажи активов (с 606,2 млн до 265,2 млн руб.).