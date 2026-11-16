Доходы бюджета Ямала увеличатся на 4,6 млрд рублей в 2027 году
Объем поступлений в казну Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на 2027 год может составить 359,6 млрд руб., что на 4,6 млрд руб. больше прогнозируемого размера доходов окружного бюджета на 2026 год в 355 млрд руб., следует из проекта главного финансового документа региона. В четверг, 26 ноября, его намерен представить на заседании Заксобрания ЯНАО губернатор Дмитрий Артюхов.
По сравнению с 2026 годом власти ожидают увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц (с 76,5 до 79,7 млрд руб.), от штрафов, санкций и возмещения ущерба (с 3,2 млрд до 3,9 млрд руб.) и от доходов от использования имущества в государственной собственности (с 474,5 млн до 3,3 млрд руб.), от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (с 440,1 млн до 996,3 млн руб.). Объем безвозмездных поступлений должен возрасти с 24 млрд до 26,3 млрд руб.
Меньше средств, по сравнению с 2026-м, казна Ямала получит по налогу на имущество (показатель снизится с 116,7 млрд до 116,6 млрд руб.), на прибыль организаций (с 115,3 млрд до 114,8 млрд руб.) и на совокупный доход организаций (с 7,1 млрд до 4,8 млрд руб.). Объем поступлений также снизится от акцизов (с 8,8 млрд до 7,6 млрд руб.), платежей при пользовании природными ресурсами (с 850,1 млн до 623,9 млн руб.), налогов и сборов за пользование природными ресурсами (с 629,1 до 270,7 млн руб.) и доходов от продажи активов (с 606,2 млн до 265,2 млн руб.).
В ходе подготовки проекта бюджета ко второму, окончательному чтению депутаты смогут скорректировать параметры документа. В предложенном Заксобранию варианте расходы казны по сравнению с 2026 годом будут сокращены на 2,2 млрд руб., размер дефицита — с 52,8 млрд до 46 млрд руб.