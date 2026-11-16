Власти увеличат расходы на депутатов Заксобрания ЯНАО на 21 млн руб. в 2027 году
Траты на работу депутатов и сотрудников Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возрастут с 694,4 млн руб. в 2026 году до 715,8 млн руб. в 2027-м, следует из проекта бюджета региона на следующий год. В четверг, 26 ноября, его намерен представить на заседании Заксобрания ЯНАО губернатор Дмитрий Артюхов.
Согласно главному финансовому документу Ямала, траты на выплаты депутатам планируется увеличить с 191,7 млн до 207,7 млн руб., а размер годовой зарплаты председателя окружного парламента Сергея Ямкина — с 28,6 млн до 31,4 млн руб. Власти намерены увеличить траты и на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд персонала представительного органа (с 34,2 млн до 37,6 млн руб.), однако на выплаты самим сотрудникам направят всего 439,8 млн руб. (вместо 439 млн руб. в 2026 году).
В ходе подготовки проекта бюджета ко второму, окончательному чтению депутаты Заксобрания смогут скорректировать параметры документа. В разработанном правительством ЯНАО варианте доходы казны по сравнению с 2026 годом будут увеличены на 4,6 млрд руб., а расходы снижены на 2,2 млрд руб. Сокращение трат может коснуться образования, спорта, национальной экономики и других сфер. Власти ожидают, что размер дефицита бюджета уменьшится с 52,8 млрд до 46 млрд руб.