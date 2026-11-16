Власти увеличат расходы на депутатов Заксобрания ЯНАО на 21 млн руб. в 2027 году

Согласно главному финансовому документу Ямала, траты на выплаты депутатам планируется увеличить с 191,7 млн до 207,7 млн руб., а размер годовой зарплаты председателя окружного парламента Сергея Ямкина — с 28,6 млн до 31,4 млн руб. Власти намерены увеличить траты и на закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд персонала представительного органа (с 34,2 млн до 37,6 млн руб.), однако на выплаты самим сотрудникам направят всего 439,8 млн руб. (вместо 439 млн руб. в 2026 году).