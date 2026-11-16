Экономика побережья

«Сами девелоперы заявляют о доходности в среднем на уровне 12–14% от сдачи в аренду, а также порядка 30% от ожидаемого роста стоимости актива. Однако эти значения носят оценочный характер, тогда как гарантированную доходность дают только несколько объектов. Главный риск заключается в том, что этап активного роста цен на апарт-отели, вероятно, уже пройден. Конкуренция на рынке достаточно высокая, ценовой уровень уже установился, поэтому интенсивного роста стоимости мы не ждем. Также будущая доходность рассчитывается исходя их текущей стоимости размещения в отелях, без учета того, что в перспективе пяти лет конкуренция в сегменте гостиничной недвижимости также усилится, что может привести к коррекции стоимости размещения»,— рассказывает госпожа Змиевская.