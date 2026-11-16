Экономика побережья
Какую доходность в Краснодарском крае сулят проекты курортной недвижимости
Сегмент курортной недвижимости на черноморском побережье Краснодарского края и Крыма — весьма неоднороден. Наиболее востребованной локацией для инвесторов остается Сочи, где средняя стоимость «квадрата» в сервисных апартаментах составляет порядка 1 млн руб. На втором месте — Туапсинский район, где сегодня реализуется ряд перспективных девелоперских проектов в категории «пять звезд». По подсчетам аналитиков, доходность инвестиций в проекты гостиничной и апартаментной недвижимости может варьироваться от 6 до 18% годовых. Не последнюю роль в доходе с квадратных метров у моря, по словам экспертов, играет управляющая проектом компания.
Средняя цена квадратного метра курортной недвижимости на отечественном побережье Черного моря в 2026 году составляет 470 тыс. руб. Такие данные «Review. Юг России» предоставили в консалтинговом агентстве Macon. По данным аналитиков компании, в сравнении с 2025 годом значение не изменилось (рост +1%).
«Внутри отдельных зон динамика была разнонаправленной, в основном она была связана с выходом отдельных проектов. Самой дорогой зоной остается Сочи — 850 тыс. руб. за кв. м, на второе место вышел Туапсе, где началась реализация крупных комплексов категории „пять звезд“, средняя цена здесь — 751 тыс. руб. В остальных локациях побережья стоимость ниже: в Анапе — 436 тыс. руб., в Ялте и Алуште — 415 тыс. руб., в Евпатории — 272 тыс. руб.»,— комментирует директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская.
В NF Group сообщили «Review. Юг России», что на конец третьего квартала 2026 года средневзвешенная цена предложения сервисных апартаментов черноморского побережья находилась на уровне 700 тыс. руб. за кв. м.
По Туапсинскому району в целом средневзвешенная цена квадратного метра в сегменте гостиничной недвижимости и сервисных апартаментов в первой половине 2026 года — порядка 730–780 тыс. руб., сообщила руководитель отдела продаж проекта Alean Select Agoy Елена Умарова. По ее данным, в перспективных локациях Туапсинского района рост за год составил 15–25%, что является следствием дефицита качественных объектов и роста себестоимости строительства.
По данным компании «Неометрия», средневзвешенная стоимость квадратного метра гостиничной недвижимости в Сочи сегодня составляет порядка 1 млн руб. Город-курорт остается ключевым и наиболее зрелым курортным рынком региона. Что касается динамики за 2026 год, рост цен, по данным «Неометрии», оказался умеренным — около 4% относительно января.
«Дальнейший рост возможен за счет качественного изменения самого продукта, а не за счет общего разогрева спроса. Стабилизация цен — это позитивный сигнал, и он говорит о зрелости рынка. Инвесторы и покупатели стали более осознанными, а конкуренция сместилась в плоскость качества, сервиса, инфраструктуры и модели управления объектом»,— говорят в пресс-службе компании.
Рынок насытился
По словам Ольги Змиевской, за десять месяцев текущего года число сделок в сегменте гостиничной и апартаментной недвижимости упало на 39% относительно аналогичного периода прошлого года (данные по побережью Краснодарского края и Крыма). «Мы связываем падение с первичным насыщением рынка, поскольку апарт-отели как продукт уже не воспринимаются как новинка. Кроме того, одной из причин стала конкуренция со стороны других курортных зон России — Кавминвод, Архыза, Калининградской области, Дагестана и других. Также причиной является сложная политическая и экономическая обстановка»,— говорит госпожа Змиевская.
Партнер NF Group Ольга Широкова отмечает, что наиболее большой потенциал развития курортной недвижимости имеет Сочи, поскольку на курорте сосредоточена основная масса проектов. В других городах Краснодарского края, таких как Туапсе, Анапа и Новороссийск,— рынок, по словам эксперта, только набирает обороты и пока не может предоставить такую вариативность предложения.
«Еще одной значимой локацией черноморского побережья является Крым. В последние годы основным фактором, сдерживающим развитие локального рынка, выступала геополитическая обстановка, ограничивающая туристический поток в регион. Тем не менее по мере стабилизации обстановки ожидается кратный рост интереса к региону со стороны покупателей, в том числе реализация отложенного спроса»,— говорит госпожа Широкова.
Елена Умарова констатирует: спрос по побережью неоднороден — где-то растет, где-то стабилизируется. В Туапсинском районе, например, интерес инвесторов, по словам аналитиков компании, устойчивый: локация воспринимается как точка роста с более доступным порогом входа.
«Девелоперы поддерживают спрос гибкими рассрочками и акциями. В нашем случае дополнительным драйвером выступает доверие к управляющей компании и прозрачность экономики проекта. Инвестор заранее видит, как формируется выручка и какие факторы влияют на доходность номера — это снижает неопределенность и делает покупку более предсказуемой»,— говорит госпожа Умарова.
В «Неометрии» подчеркивают, что спрос на гостиничную недвижимость в Сочи в течение 2026 года демонстрировал разнонаправленную динамику, и эта волатильность, по словам экспертов девелопера, была привязана к этапам реализации крупных инвестиционных проектов. «Если смотреть на цифры, то количество сделок снизилось. Но это обусловлено не охлаждением интереса, а вводом в эксплуатацию крупных проектов, которые ранее занимали существенную долю рынка,— часть спроса просто сместилась в готовый продукт. По месяцам картина выглядит следующим образом: февраль дал первый мощный пик — за счет старта продаж нового проекта, а максимальным по объему сделок стал летний сезон»,— прокомментировали в пресс-службе «Неометрии».
Инвесторы стали рациональными
По словам Елены Умаровой, рынок гостиничной недвижимости на черноморском побережье становится все более зрелым: инвесторы уже не реагируют на громкие обещания, а смотрят на понятную экономику и качество исполнения. Главный тренд — фокус на объектах с профессиональным управлением и прозрачной доходностью. «Растет спрос на продуманную концепцию: первая линия, инфраструктура (SPA, детские зоны), ниши вроде wellness. Инвесторы все чаще выбирают локации с потенциалом роста и понятной моделью доходности»,— говорит руководитель отдела продаж проекта Alean Select Agoy.
В компании «Неометрия» также отмечают, что рынок гостиничной недвижимости в 2026 году стал более рациональным. В частности, по словам экспертов девелопера, инвесторы и отельеры сегодня считают прогнозируемую доходность (RevPAR) и окупаемость, а не просто полагаются на загрузку. Параллельно развиваются два магистральных направления: первое — цифровизация и внедрение искусственного интеллекта, которые ушли в «операционку»; второе — запрос на «смыслы», поскольку гости выбирают осознанно, ценят экодизайн, многофункциональные лобби и комплексный подход к отдыху, совмещая пляж и комплекс медицинских и «велнес» услуг.
«Рынок в сегменте курортной недвижимости быстро отвечает на запросы и перестраивается глобально: наблюдается трансформация в сторону премиального сегмента с обязательным профессиональным гостиничным управлением. В Сочи, например, по итогам прошлого года спрос на премиум вырос на 15%, а дефицит качественных площадок только подогревает интерес к готовым проектам»,— прокомментировали в «Неометрии».
По данным Южного ГУ Банка России, к концу 2026 года инвестиции в гостиницы и общепит на юге страны выросли почти на 30%. В регионе реализуется более 760 инвестиционных проектов общей стоимостью 5,8 трлн руб. Эти цифры, по мнению аналитиков «Неометрии», говорят сами за себя: курортная недвижимость остается одним из самых привлекательных направлений для вложений.
«Безусловным лидером по количеству туристической недвижимости остается Сочи. Ключевой упор в проектах города-курорта делается на создание продукта, который способен полноценно заменить зарубежные курорты для требовательного гостя. Параллельно растет емкость отелей категорий „четыре“ и „пять звезд“ и развивается инфраструктура формата „все включено“»,— говорят в пресс-службе девелопера.
Елена Умарова подтверждает: «Инвесторы сегодня смотрят не на обещания доходности, а на детальную экономику проекта — структуру расходов, источники выручки и риски».
Неоднозначная доходность
Инвесторы — ключевая аудитория апарт-отелей, констатирует Ольга Змиевская. По ее словам, 80–90% покупателей приобретают лоты в апарт-отелях для получения арендного дохода, а также с целью последующей перепродажи и сохранения капитала.
«Сами девелоперы заявляют о доходности в среднем на уровне 12–14% от сдачи в аренду, а также порядка 30% от ожидаемого роста стоимости актива. Однако эти значения носят оценочный характер, тогда как гарантированную доходность дают только несколько объектов. Главный риск заключается в том, что этап активного роста цен на апарт-отели, вероятно, уже пройден. Конкуренция на рынке достаточно высокая, ценовой уровень уже установился, поэтому интенсивного роста стоимости мы не ждем. Также будущая доходность рассчитывается исходя их текущей стоимости размещения в отелях, без учета того, что в перспективе пяти лет конкуренция в сегменте гостиничной недвижимости также усилится, что может привести к коррекции стоимости размещения»,— рассказывает госпожа Змиевская.
По мнению Ольги Широковой, реальная операционная доходность сервисных апартаментов для конечного собственника в отдельных проектах может составлять 10% годовых и выше, при этом средний показатель по рынку находится на уровне 6–7%. Эксперт уточняет, что инвестиционная доходность зависит от «точки входа» в проект и последующего роста стоимости базового актива.
Елена Умарова отмечает, что на этапе строительства (по ДДУ с эскроу) инвестор фиксирует цену и снижает строительные риски, а после ввода — доходность в качественных проектах с профессиональной управляющей компанией может достигать 17–18% годовых. «Основные риски — сезонность, рост операционных расходов, конкуренция и непрозрачность отчетности УК»,— говорит эксперт.
В «Неометрии» считают, что прогнозируемая доходность проектов курортной недвижимости составляет порядка 10% годовых — реалистичный ориентир, основанный на прозрачной финансовой модели и профессиональном управлении. По словам аналитиков девелопера, во многом доходность зависит от правильности выбора гостиничного оператора.
По словам Ольги Широковой, основной риск при инвестировании в сервисные апартаменты, если исключить внешние глобальные факторы, — несоответствие заявленного и фактического продукта, что может негативно отразиться на его будущей доходности.
«Поэтому важно обращать внимание на две основные группы факторов. Первая — это все, что связано с управляющей компанией: ее известность, репутация, наличие в портфеле удачных кейсов управления, а также предлагаемые программы доходности: их условия и прозрачность схемы расчета. Вторая — наполнение апарт-отеля, в первую очередь наличие сервисов и инфраструктуры как фактор, создающий апартаментам дополнительную ценность и впоследствии оказывающий влияние на ставку аренды номеров»,— говорит госпожа Широкова.
Управляющая роль
По словам Ольги Змиевской, управляющая компания или оператор объекта курортной недвижимости берет на себя всю работу по сдаче и обслуживанию номеров, собственник только получает регулярный доход. В среднем комиссия оператора составляет 50% от арендного дохода.
«Мы считаем, что для эффективной работы апарт-отеля — привлечение профессиональной команды необходимо. Согласно готовящемуся законопроекту, привлечение такого оператора вскоре станет обязательным. Гостиничный рынок на побережье уже достаточно развит, а в перспективе трех—пяти лет конкуренция существенно возрастет. В этих условиях преимущество будет на стороне тех объектов, которые смогут выстроить эффективную систему работы, а для этого требуется привлечение команды специалистов с опытом работы в гостиничном сегменте»,— рассказывает директор по исследованиям Macon.
Ольга Широкова добавляет, что наличие профессионального оператора, как правило, вызывает большее доверие к продукту: это узнаваемое имя/бренд, собственные стандарты сервиса, отделки номеров, наполнения проекта, «проверенное» качество, понятная доходность, а также возможность ознакомиться с другими кейсами в управлении.
Неэффективный отельный оператор способен не только снизить доходность, но и нечестно распределять загрузку номеров между объектами портфеля.
Елена Умарова уточняет, что управляющая компания берет на себя всю операционную работу — от бронирования до контроля расходов, позволяя инвестору получать пассивный доход. «В договоре важно четко зафиксировать структуру доходов и расходов, KPI, порядок распределения прибыли и условия смены УК. Надежность оценивают по опыту оператора, загрузке его объектов, репутации и прозрачности расчетов»,— рассказывает руководитель отдела продаж проекта Alean Select Agoy.
Потенциал у сегмента есть
В компании «Неометрия» считают, что спрос в сегменте курортной недвижимости в будущем станет смещаться в сторону отелей категорий «четыре» и «пять звезд» с профессиональными операторами, тогда как частный сектор постепенно потеряет рынок. Второй прогноз девелопера — в росте всесезонных форматов. «Фокус смещается на оздоровление, набирают популярность медицинские, спа- и детокс-программы. Черноморские отели будут конкурировать за аудиторию, которая едет зимой и весной не за морем, а за чистым воздухом, мягким климатом и восстановлением организма»,— говорят в «Неометрии».
Что касается цен, то, по словам аналитиков компании, в Сочи рост стабилизируется на уровне 5–6% в год, что обусловлено высокой базой предыдущих периодов. Конкуренция за гостя, по словам экспертов девелопера, вырастет на фоне старта продаж новых проектов. «И в этой борьбе выигрывают только отели под управлением сильных сетевых операторов и с интересными концепциями»,— комментируют в «Неометрии».
В отделе продаж проекта Alean Select Agoy считают, что в ликвидных проектах с сильной концепцией ожидается рост цен, а в сегментах с высокой конкуренцией возможна стабилизация. «Драйверами для Туапсинского района станут развитие прибрежной инфраструктуры, благоустройство пляжей и специализация объектов под конкретные сегменты (семейный отдых, wellness). При этом инвесторам важно детально анализировать экономику каждого проекта и учитывать макроэкономические риски»,— говорит Елена Умарова.
В компании Macon отмечают, что сегодня рынок черноморского побережья Кубани и Крыма насыщен проектами категории «четыре» и «пять звезд», тогда как категории «три звезды» почти не представлены.
«Мы считаем, что сегмент находится под влиянием негативных внешних факторов, а также сказывается усиление конкуренции на побережье и за его пределами со стороны других курортных зон. Потенциал у сегмента апарт-отелей есть, но в ближайший год сделки и цены, вероятно, будут стагнировать»,— резюмирует Ольга Змиевская.