Цена квадратного метра апартаментов в Сочи составляет 850 тысяч рублей

«Сочи — это исторически ключевое курортное направление страны, и здесь сосредоточена основная масса проектов. В других городах Краснодарского края, таких как Туапсе, Анапа и Новороссийск,— рынок только набирает обороты и пока не может предоставить такую вариативность предложения. Еще одной значимой локацией серноморского побережья является Республика Крым. В последние годы основным фактором, сдерживающим развитие локального рынка, выступала геополитическая обстановка, ограничивающая туристический поток в регион. Тем не менее по мере стабилизации обстановки ожидается кратный рост интереса к региону со стороны покупателей, в том числе реализация отложенного спроса»,— резюмирует Ольга Широкова.