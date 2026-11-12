Цена квадратного метра апартаментов в Сочи составляет 850 тысяч рублей
Средняя цена квадратного метра курортной недвижимости на побережье Черного моря в 2026 году составляет 470 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в консалтинговой компании Macon. По словам аналитиков, в сравнении с 2025 годом данное значение не изменилось, показав рост в 1%.
«Внутри отдельных зон динамика была разнонаправленной, в основном она была связана с выходом отдельных проектов. Самой дорогой зоной остается Сочи — 850 тыс. руб. за кв. м. На второе место вышел Туапсе, где началась реализация крупных комплексов категории „пять звезд“, средняя цена здесь 751 тыс. руб. В остальных локациях побережья стоимость ниже: в Анапе — 436 тыс. руб., в Ялте и Алуште — 415 тыс. руб., в Евпатории — 272 тыс. руб.»,— сообщила директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская.
Она отмечает, что по итогам девяти месяцев 2026 года число сделок в сегменте курортной недвижимости на побережье Краснодарского края и Крыма упало на 39% относительно аналогичного периода прошлого года.
«Мы связываем падение с первичным насыщением рынка (апарт-отели как продукт уже не воспринимаются как новинка), конкуренцией со стороны других курортных зон России (КМВ, Архыз, Калининградская область, Дагестан и другие), сложной политической и экономической обстановкой»,— говорит госпожа Змиевская.
Как прокомментировала ситуацию партнер NF Group Ольга Широкова, на конец третьего квартала 2026 года средневзвешенная цена предложения сервисных апартаментов черноморского побережья находилась на уровне 700 тыс. руб. за кв. м. Эксперт отмечает, что в России регионы с доступом к морскому побережью имеют наиболее высокий уровень развития и одновременно курортный потенциал. По словам госпожи Широковой, с точки зрения покупки недвижимости — это в первую очередь именно Сочи.
«Сочи — это исторически ключевое курортное направление страны, и здесь сосредоточена основная масса проектов. В других городах Краснодарского края, таких как Туапсе, Анапа и Новороссийск,— рынок только набирает обороты и пока не может предоставить такую вариативность предложения. Еще одной значимой локацией серноморского побережья является Республика Крым. В последние годы основным фактором, сдерживающим развитие локального рынка, выступала геополитическая обстановка, ограничивающая туристический поток в регион. Тем не менее по мере стабилизации обстановки ожидается кратный рост интереса к региону со стороны покупателей, в том числе реализация отложенного спроса»,— резюмирует Ольга Широкова.