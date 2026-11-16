РФС запретил футбольному клубу «Нижний Новгород» регистрацию новых игроков
Палата Российского футбольного союза (РФС) запретила ФК «Нижний Новгород» регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры из-за долга перед петербургским «Зенитом». Об этом сообщили в РФС.
Долг возник по трансферному контракту о переходе футболиста Евгения Латышонка в «Нижний Новгород», отмечается в сообщении. РФС обязал нижегородский клуб выплатить долг «Зениту» в полном объеме и пени за нарушение сроков оплаты.
Запрет начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение решения РФС.
Как писал «Ъ-Приволжье», футбольный клуб «Нижний Новгород» подписал трехлетний контракт с вратарем «Зенита» в июле 2026 года. Почти сразу футболист на правах аренды перешел в «Балтику».