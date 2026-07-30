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Нового вратаря ФК «Нижний Новгород» Евгения Латышонка арендовала «Балтика»

Новый вратарь футбольного клуба «Нижний Новгород» Евгений Латышонок на правах аренды перешел в «Балтику». Ближайший сезон он проведет в команде из Калининграда, сообщили в нижегородском клубе.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

ФК «Нижний Новгород» пообещал следить за успехами Евгения Латышонка в российской Премьер-лиге и ждать его.

Накануне «Нижний Новгород» сообщил о подписании трехлетнего контракта с голкипером «Зенита» Евгением Латышонком. Однако вскоре опубликовал информацию о его переходе в «Балтику».

Владимир Зубарев