Вратарь Евгений Латышонок перешел из «Зенита» в ФК «Нижний Новгород»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок подписал трехлетний контракт с футбольным клубом «Нижний Новгород». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Евгений Латышонок родился в Адыгее в 1998 году, выступал за молодежную, третью и вторую команды клуба «Краснодар», в составе которого в 2018 году выиграл молодежное первенство России. В 2019 году голкипер перешел в «Балтику» и провел там пять сезонов, а в 2024 году стал игроком «Зенита». В составе команды из Санкт-Петербурга дважды выигрывал Суперкубок и стал чемпионом России в 2026 году.

«В сезоне 2025/26 Евгений Латышонок защищал ворота действующих чемпионов России по футболу в 13 играх во всех турнирах», — добавили в ФК «Нижний Новгород».

Владимир Зубарев