Экс-руководитель «Орелгосзаказчика» Васильев получил 2,5 года в колонии-поселении за превышение полномочий при строительстве ФОКа

Заводской суд Орла вынес обвинительный приговор экс-руководителю казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик» Алексею Васильеву и бывшему главному специалисту отдела строительного контроля этого предприятия Николаю Мареничу. За превышение должностных полномочий (1 ст. 286 УК РФ) бывшему руководителю учреждения назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а его подчиненному - полтора года принудительных работ, сообщили в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что указанные должностные лица «Орелгосзаказчик» действовали группой, знали, что работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) открытого типа в детском спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок» в Орловском районе не выполнены (а часть проекта сделана с нарушением строительных норм), но в период с 16 июня по 28 декабря 2020 года приняли их и оплатили. Также они осуществили «последующую незаконную приемку» законченного объекта. Ущерб району оценивался в 22,7 млн руб. Алексей Васильев был задержан правоохранителями в октябре прошлого года. Это случилось вскоре после того, как на возведении ФОКа (подрядчиком выступило ООО «Регион спорт строй») побывал прокурор региона Владислав Малкин.

Это далеко не первое уголовное дело о превышении полномочий, связанное с деятельностью «Орелгосзаказчика». В июне тот же суд приговорил бывшего главного специалиста отдела строительного контроля учреждения Андрея Алешина к году принудительных работ за внесение заведомо ложных сведений о соответствии работ проектно-сметной документации при строительстве футбольного поля с искусственным покрытием в Знаменке Орловского района.

Кроме того, в конце сентября прокуратура области направила в Заводоской райсуд еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении бывшего главного специалиста отдела стройконтроля «Орелгосзаказчика». В данном случае речь идет об исполнении контракта по нацпроекту «Демография» на строительство многофункциональной универсальной спортивной площадки в деревне Атяевка Кромского района, который местные власти заключили с индивидуальным предпринимателем. Контролировать качество работ должен был «Орелгосзаказчик». В результате учреждение внесло «заведомо ложные сведения» об объемах и видах выполненных работ, а объект не был введен в эксплуатацию «из-за невозможности его безопасной эксплуатации». Ущерб бюджету района прокуратура оценила в 7,3 млн руб. В ведомстве отмечали, что на ее контроле остается расследование против самого подрядчика об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

В 2020 году два года условно получил бывший глава регионального строительного департамента Денис Блохин. Дело касалось реконструкции Центрального стадиона имени Ленина, которую осужденный контролировал в должности главы «Орелгосзаказчика».

Андрей Цветков