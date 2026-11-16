Комитет Госдумы поддержал повышение штрафов за запрет ребенку общаться со вторым родителем
Профильный комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении размера штрафа за неисполнение родительских обязанностей. Поправки предлагается внести в ст. 5.35 КоАП, в которой установлено наказание, в том числе при нарушениях прав ребенка на общение со вторым родителем и незаконное «сокрытии» его местоположения.
Сегодня за это правонарушение гражданам грозит штраф в размере 2–3 тыс. руб. При повторном нарушении родителям может быть назначен штраф в размере 4–5 тыс. руб. или административный арест на срок до пяти суток. Проектом предлагается установить штраф за первое правонарушение в размере 5–10 тыс. руб., за рецидив — 15–20 тыс. руб.
Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента думскими парламентариями Ниной Останиной (КПРФ), Марией Дробот (КПРФ) и экс-депутатом Василиной Кулиевой (ЛДПР) 17 ноября 2025 года. В правительстве РФ инициативу поддержали.
Авторы поправок обращают внимание на то, что действующие штрафы по ст. 5.35 КоАП не менялись с 2011 года. Депутаты также ссылаются на статистику Судебного департамента Верховного суда РФ, которая свидетельствует о росте числа споров о воспитании детей. Так, в 2022 году в суды поступило 32,2 тыс. таких дел, в 2023-м — 35,7 тыс., а в 2024-м — 36,8 тыс. При этом, по данным Федеральной службы судебных приставов, в 2024 году на принудительном исполнении находилось 4,7 тыс. производств об определении порядка общения с ребенком или о возвращении ребенка другому родителю.
«Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них»,— отметили депутаты, сославшись на Семейный кодекс РФ. Новые штрафы, по их мнению, «должны обеспечить соизмеримость и справедливость назначаемого наказания совершенному правонарушению».