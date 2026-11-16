Комитет Госдумы поддержал повышение штрафов за запрет ребенку общаться со вторым родителем

Авторы поправок обращают внимание на то, что действующие штрафы по ст. 5.35 КоАП не менялись с 2011 года. Депутаты также ссылаются на статистику Судебного департамента Верховного суда РФ, которая свидетельствует о росте числа споров о воспитании детей. Так, в 2022 году в суды поступило 32,2 тыс. таких дел, в 2023-м — 35,7 тыс., а в 2024-м — 36,8 тыс. При этом, по данным Федеральной службы судебных приставов, в 2024 году на принудительном исполнении находилось 4,7 тыс. производств об определении порядка общения с ребенком или о возвращении ребенка другому родителю.