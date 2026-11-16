Суд в Италии поместил банк Revolut под внешний надзор из-за отмывания денег

По данным суда, в период с 2021 по 2026 год через счета банка были скрыты финансовые потоки на сумму €41,9 млн. Эти счета принадлежали 24 подозреваемым или уже осужденным за различные преступления. По данным итальянских властей, лица, о которых идет речь, связаны с мафией и замешаны в делах с вымогательством, незаконным оборотом наркотиков и налоговым мошенничеством.