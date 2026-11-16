Суд в Италии поместил банк Revolut под внешний надзор из-за отмывания денег
Миланский суд ввел судебное управление в отношении литовского банка Revolut Bank UAB (подразделение группы Revolut), работающего в Италии через местный филиал, сообщает Reuters. Поводом стали недостаточные действия банка по противодействию отмыванию денег.
По данным суда, в период с 2021 по 2026 год через счета банка были скрыты финансовые потоки на сумму €41,9 млн. Эти счета принадлежали 24 подозреваемым или уже осужденным за различные преступления. По данным итальянских властей, лица, о которых идет речь, связаны с мафией и замешаны в делах с вымогательством, незаконным оборотом наркотиков и налоговым мошенничеством.
Согласно материалам дела, другие банки направили 265 сообщений о подозрительных операциях в отношении этих же лиц, в то время как Revolut не известил власти ни об одной операции. Прокуроры назвали недостатки контроля в Revolut не единичными случаями, а устойчивой моделью управления.
Мера в отношении итальянского филиала предусматривает внешний контроль за деятельностью подразделения на протяжении года. Банк обязан назначить внутреннего координатора, принять меры по исправлению нарушений и в течение 60 дней представить план дальнейших действий по борьбе с отмыванием средств.