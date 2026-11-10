«Без скандалов не обойдется»
Владимир Осипов — о том, как сборной России могут помешать сыграть на МЧМ
Сборная России по хоккею официально внесена в календарь молодежного чемпионата мира, который стартует в конце декабря. Команда заменила в расписании сборную Норвегии и оказалась в одной группе с Канадой, Чехией, Швейцарией и Латвией. Какие проблемы ждут молодежку несмотря на официальный допуск, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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После того как международный арбитражный суд принял решение допустить российских хоккеистов до международных турниров, протестов из разных стран было много. Но затем новый глава хоккейного хозяйства, немец Франц Райндль, который сменил на этом посту француза Люка Тардифа, начал действовать строго по букве закона, и не потому, что с симпатией относится к нашей стране. Причины такого трепетного отношения к юридическим нормам объяснил “Ъ FM” министр спорта России Михаил Дегтярев:
«Перед тем как согласиться на рассмотрение судебного иска в ускоренном порядке, Всемирная федерация хоккея подписала юридически обязывающий документ, что она немедленно признает любое решение CAS. Они попали в ловушку, потому что уверовали в свою правоту».
Но понравилась эта позиция не всем. Швейцария уже заявила, что играть с Россией в хоккей не будет.
Остальные пока выжидают, но кроме Швейцарии Россия в одной группе с Канадой, Чехией и Латвией, у которой, кстати, запрет выступать против россиян прописан законодательно.
Так что может статься, без скандалов не обойдется, но хоккейный аналитик Игорь Ларин уверен, что до абсурда дело не дойдет:
«Парада отказов не будет. Мы знаем силу западного мира, он великолепно умеет считать деньги. И как только люди увидят, какими штрафами попахивают такие неявки, они скорректируют свою позицию, и вообще гибкости у североамериканцев, у западных людей нам нужно учиться».
Проблема виз также остается на повестке дня. О том, что россиян не пустят в Канаду на молодежный чемпионат мира, уже заявлял премьер-министр этой страны Марк Карни. Но у Федерации хоккея России есть план Б, по которому команду будут формировать из молодых ребят, которые уже играют в различных заокеанских лигах. А там выступает около 40 человек. С большой долей вероятности на конфликт Канада не пойдет, наказание может быть слишком серьезным, рассказал министр спорта Михаил Дегтярев:
«Мы сразу после первых воплей, из Скандинавии в основном, обратились в МОК, зафиксировали все публичные выступления, призывы к бойкоту. МОК мы просим созвать экстраординарное заседание исполкома, взять на отдельный контроль исполнение решения арбитражного суда CAS и наказать всех виновных. Здесь может быть два вектора. Первый — лишение турниров стран, которые препятствуют въезду национальной сборной России. И второе — дисциплинарное взыскание, в том числе финансового характера, к странам, которые не хотят играть и бойкотируют, не имея на то никаких абсолютно оснований, кроме своих хотелок и соображений».
Стоит сказать, что сейчас президент Международной федерации хоккея Франц Райндль находится в Канаде и, скорее всего, пытается утрясти возможные сложности. Если все пойдет по плану, то единственной проблемой нашей молодежки на предстоящем турнире будет выступление без флага и гимна. Но главное, что российский хоккей совершенно официально вернется на международный уровень. А значит, к чемпионату мира по хоккею в Германии, который стартует в мае будущего года, наша команда тоже может готовиться. Если, конечно, не произойдет чего-то экстраординарного.