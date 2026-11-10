«Без скандалов не обойдется»

Проблема виз также остается на повестке дня. О том, что россиян не пустят в Канаду на молодежный чемпионат мира, уже заявлял премьер-министр этой страны Марк Карни. Но у Федерации хоккея России есть план Б, по которому команду будут формировать из молодых ребят, которые уже играют в различных заокеанских лигах. А там выступает около 40 человек. С большой долей вероятности на конфликт Канада не пойдет, наказание может быть слишком серьезным, рассказал министр спорта Михаил Дегтярев: