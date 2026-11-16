О платформе говорят

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Альфа-банк претендует на долю в ЦИАН
По данным “Ъ”, Альфа-банк ведет переговоры с ЦИАН о покупке доли в сервисе. Речь может идти о пакете структур Elbrus Capital, который является основным в структуре компании. Возможное приобретение позволит масштабировать экосистему банка на рынке недвижимости. Ранее о намерении приобрести ЦИАН сообщали «Т-Технологии», заявляя о готовности прибрести 100% акций сервиса.

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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На покупку доли в ЦИАН появился еще один претендент — Альфа-банк. Об этом “Ъ” сообщил источник на инвестиционном рынке и подтвердил источник, близкий к одному из крупных банков. По их словам, Альфа-банк может претендовать на часть пакета институционалов — прежде всего структур, связанных с Elbrus Capital и его основателем Дмитрием Крюковым. Представители Альфа-банка и ЦИАН от комментариев отказались.

По собственным данным компании ЦИАН на конец 2025 года, 35% в ней принадлежит Speedtime Group, которую контролирует основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков. 6% акций напрямую принадлежат его дочерней структуре — Cian Investments Limited. Экс-глава проекта Максим Мельников через компанию MM Asia Invest Limited владеет 7%, еще 8% принадлежит «ЛБВФ Инвестментс Лимитед» основателя сервиса Дмитрия Демина. Оставшиеся акции находятся в свободном размещении.

Как говорят собеседники “Ъ”, переговоры о покупке сервиса Альфа-банком начались после заявления «Т-Технологий»: 6 ноября последние объявили, что представили в Центробанк добровольное предложение акционерам МКПАО ЦИАН о покупке их акций. Оно предусматривает покупку до 100% акций ЦИАН по цене 993,05 руб. за бумагу, что предполагает премию в размере 29,3% к рыночным котировкам на дату закрытия основных торгов 5 ноября 2026 года. В ЦИАН же тогда утверждали, что конкретного предложения от банка компания не получала (см. “Ъ” от 6 ноября).

Платформа для размещения объявлений о недвижимости cian.ru появилась в 2001 году. По собственным данным компании, аудитория в 2025 году увеличилась на 3% (до 20,2 млн уникальных пользователей в месяц), а доля на российском рынке составляет около 40%. Совокупная выручка за первое полугодие 2026 года выросла на 20,5%, до 8,3 млрд руб., выручка от размещения объявлений — на 13,3%, до 4,1 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 68,2%, до 2,7 млрд руб., прибыль выросла в два раза, до 2 млрд руб.

По цене предложения «Т-Технологий» весь ЦИАН оценивается приблизительно в 77 млрд руб., напоминает сооснователь аналитического агентства Dsight Арсений Даббах. Банк сотрудничает с ЦИАН в части ипотеки, финансирования застройщиков и в сопровождении сделок, добавил он. Покупка позволит банку объединить поиск недвижимости, ипотеку, страхование и расчеты в одну экосистему аналогично «Сберу» и ВТБ, добавил он. Господин Даббах полагает, что Альфа-банк попробует «перебить» премию, которую обещали «Т-Технологии» — около 30% к рыночной цене. Для ЦИАН ситуация благоприятная, и не исключено, что есть и другие игроки, которые участвуют в этом аукционе, предполагает эксперт.
Альфа-банк
Банки

Авторы

  • Алексей Жабин
    Алексей Жабин
    заместитель заведующего отделом
  • Александра Мерцалова
    Александра Мерцалова
    заместитель заведующего отделом
  • Ника Сизова
    Ника Сизова
    старший корреспондент