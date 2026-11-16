О платформе говорят

Платформа для размещения объявлений о недвижимости cian.ru появилась в 2001 году. По собственным данным компании, аудитория в 2025 году увеличилась на 3% (до 20,2 млн уникальных пользователей в месяц), а доля на российском рынке составляет около 40%. Совокупная выручка за первое полугодие 2026 года выросла на 20,5%, до 8,3 млрд руб., выручка от размещения объявлений — на 13,3%, до 4,1 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 68,2%, до 2,7 млрд руб., прибыль выросла в два раза, до 2 млрд руб.