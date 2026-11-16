Еврокомиссия выделила Украине более €1,7 млрд на ракеты и беспилотники
Еврокомиссия перечислила Украине транш в размере €1,76 млрд на закупку ракет, боеприпасов, беспилотников и средств противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Деньги выделили по программе кредита на €90 млрд. Все вооружение, которое украинская сторона закупит на выделенные деньги, должно быть произведено в ЕС и на Украине. «Мы продолжим неизменно поддерживать Украину... Мы продолжаем работать ради справедливого и прочного мира, который обеспечит суверенитет и территориальную целостность Украины, а также безопасность Европы»,— приводятся в пресс-релизе слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
На 2026 год запланированы выплаты еще на более чем €19 млрд. Из них €10,2 млрд предназначены для развития оборонно-промышленного потенциала Украины, а €9 млрд — для бюджетной поддержки. С начала боевых действий страны Евросоюза предоставили Украине помощь на сумму более €237 млрд, указано в пресс-релизе.