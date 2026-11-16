Еврокомиссия выделила Украине более €1,7 млрд на ракеты и беспилотники

Деньги выделили по программе кредита на €90 млрд. Все вооружение, которое украинская сторона закупит на выделенные деньги, должно быть произведено в ЕС и на Украине. «Мы продолжим неизменно поддерживать Украину... Мы продолжаем работать ради справедливого и прочного мира, который обеспечит суверенитет и территориальную целостность Украины, а также безопасность Европы»,— приводятся в пресс-релизе слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.