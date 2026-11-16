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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Мир

Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном после переговоров с Путиным и Си

Президент США Дональд Трамп заявил, что помимо президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина может встретиться в ближайшее время с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
«Мы встретимся с президентом Путиным, а может быть — и с Ким Чен Ыном. Это было бы здорово»,— сказал Дональд Трамп журналистам перед отлетом в Азию (цитата по Reuters). Формат подобной встречи он не уточнил.
19 ноября на полях саммита АТЭС планируется встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина. О том, что на мероприятии американский президент хотел встретиться и с северокорейским лидером, писали СМИ. Однако участие Ким Чен Ына в саммите маловероятно.

Авторы

  • Лусине Баласян
    Лусине Баласян
    корреспондент