Облаку ищут резервный контур
Возможен ли перенос ЦОДов за границу и когда он может осуществиться
Бизнес хочет защитить свою инфраструктуру на случай атак беспилотников, сообщают источники «Ведомостей». Для этого владельцы дата-центров просят власти позволить использовать серверы за границей.
В октябре 2026-го под удары попало оборудование сразу нескольких крупных IT-компаний, включая «Яндекс» и VK. По данным «Ведомостей», прежде всего бизнес нацелен на аренду вычислительных мощностей в странах Центральной Азии. Однако ресурс там весьма ограничен, говорит исполнительный директор Ассоциации облачных и технологических провайдеров Антон Салов:
«В Центральной Азии мощностей относительно немного.
Там есть хостинг ряда наших провайдеров, таких как “Яндекс”, VK. Соответственно, можно переехать, например, на их инфраструктуру, что будет вполне себе комфортно. Также можно переехать на инфраструктуру локальных провайдеров. Хостинг в Центральной Азии, и в Узбекистане, и в Казахстане существенно дороже российского. Помимо самого размещения в дата-центрах и всего, что с этим связано, стоимость канала передачи связи является узким местом.
Если мы будем говорить про другие ограничения, для ряда сервисов крайне критична задержка, которая может быть. Это критично для сервисов, которые используют криптографию. Даже российские сервисы иногда, например, если хостинг находится в Москве, то пользоваться ими на Дальнем Востоке бывает затруднительно. То же самое касается финтеха — он критичен к шифрованию, криптографии и всему, что с этим связано. Перенос может потребовать определенной перенастройки систем, программ для использования именно зарубежного хостинга».
Бизнес может временно использовать зарубежные серверы только по решению специальной правительственной комиссии. Но ее финальный состав пока не сформирован, отмечают источники «Ведомостей». Кроме того, перенос мощностей нужно согласовывать с ФСБ, следует из указа президента. Однако эти ограничения касаются лишь объектов критической информационной инфраструктуры. Например, банков или системно значимых компаний, объясняет партнер и руководитель технологической практики в Comply Сергей Сайганов:
«По факту для обычных коммерческих организаций сейчас каких-то ограничений по переносу мощностей за границу не существует.
Кроме требования о локализации баз персональных данных на территории РФ. Это касается именно сбора персональных данных. После него операторы вправе использовать зарубежные сервисы или “облака” для субъектов критической информационной инфраструктуры и государственных организаций.
В ситуации обратной они действительно должны при любой обработке персональных данных использовать российские мощности. И тогда без включения компании, организации, которой такой перенос разрешен на основании указа и решения комиссии, такой перенос был бы незаконен. По поводу позиции министерства о строительстве подземных дата-центров пока сложно сказать. На мой взгляд, это, честно говоря, скорее популизм либо некое стратегическое высказывание. Шадаев скорее высказался, что мы бы предпочли закапывать дата-центры в землю, нежели переносить что-то в иностранные облака.
Я думаю, что сейчас министерство не будет блокировать решение комиссии на основании указа президента. Такие исключения в любом случае будут, их будет, скорее всего, немного, даже в текущих условиях государство не захочет при любом раскладе отдавать за рубеж».
По словам главы Минцифры Максута Шадаева, власти пока не получали обращений от бизнеса с просьбой временно открыть доступ к зарубежным серверам. “Ъ FM” направил запрос и ждет ответа от министерства.