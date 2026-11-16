Если мы будем говорить про другие ограничения, для ряда сервисов крайне критична задержка, которая может быть. Это критично для сервисов, которые используют криптографию. Даже российские сервисы иногда, например, если хостинг находится в Москве, то пользоваться ими на Дальнем Востоке бывает затруднительно. То же самое касается финтеха — он критичен к шифрованию, криптографии и всему, что с этим связано. Перенос может потребовать определенной перенастройки систем, программ для использования именно зарубежного хостинга».