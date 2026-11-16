Ушаков: Путин и Трамп обсудят конфликт на Украине на встрече в Китае

Визит Владимира Путина в Китай запланирован на 18–19 ноября. Помимо участия в саммите АТЭС, у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры России, Китая и США также проведут трехсторонние переговоры. Дональд Трамп подтвердил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в том числе ситуацию вокруг Украины.