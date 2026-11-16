Ушаков: Путин и Трамп обсудят конфликт на Украине на встрече в Китае
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп планируют обсудить урегулирование конфликта на Украине во время встречи на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Согласованы некоторые вопросы, которые будут обсуждаться, естественно, и тема украинского урегулирования, соответствующие американские предложения, соответствующие российские соображения и идеи»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.
Визит Владимира Путина в Китай запланирован на 18–19 ноября. Помимо участия в саммите АТЭС, у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры России, Китая и США также проведут трехсторонние переговоры. Дональд Трамп подтвердил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в том числе ситуацию вокруг Украины.