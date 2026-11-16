«Обнаружили его в сомнительного вида колье»
Анна Минакова — о браслете Cartier с сапфиром Романовых
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11 ноября на аукционе Sotheby’s в Женеве был выставлен браслет Cartier с легендарным сапфиром Романовых весом 197,8 карата. При эстимейте около $1-1,2 млн его продали за фантастическую сумму в $4,9 млн.
История этого камня достойна отдельного романа. Некогда он принадлежал российской императорской семье, затем оказался у знаменитой американской миллионерши и оперной певицы Ганны Вальской, а впоследствии неоднократно менял владельцев и оправы. В 2014 году Cartier вновь приобрел этот исторический сапфир у торговца драгоценными камнями. Причем обнаружили его в довольно сомнительного вида колье из желтого золота, где он соседствовал с резным изумрудом.
Директор по наследию Cartier Пьер Райнеро в разговоре со мной тогда назвал это украшение «очень странной вещью». В Cartier решили вернуть камню достойное обрамление и создали великолепный браслет в стиле ар-деко, украшенный бриллиантами и горным хрусталем. Причем сапфир можно снять и заменить вставкой из горного хрусталя с бриллиантом.
В июле 2015 года браслет стал главной звездой презентации коллекции высокого ювелирного искусства tourdissant de Cartier. Она проходила на бывшей вилле Бориса Березовского в Кап-д’Антибе, где Cartier устроил роскошный прием. Возможно, кто-то из приглашенных гостей именно тогда стал счастливым обладателем этого сокровища. А спустя 11 лет браслет вновь оказался на аукционе. Мне же посчастливилось не только рассмотреть его вблизи, но и благодаря теплым отношениям с командой Cartier примерить и сфотографироваться с этим историческим предметом.