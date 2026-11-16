«Обнаружили его в сомнительного вида колье»

В июле 2015 года браслет стал главной звездой презентации коллекции высокого ювелирного искусства tourdissant de Cartier. Она проходила на бывшей вилле Бориса Березовского в Кап-д’Антибе, где Cartier устроил роскошный прием. Возможно, кто-то из приглашенных гостей именно тогда стал счастливым обладателем этого сокровища. А спустя 11 лет браслет вновь оказался на аукционе. Мне же посчастливилось не только рассмотреть его вблизи, но и благодаря теплым отношениям с командой Cartier примерить и сфотографироваться с этим историческим предметом.