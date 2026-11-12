Суд признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве «ЕвроТранса»
Арбитражный суд Московской области признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве ПАО «ЕвроТранс» и ввел процедуру наблюдения, сообщает «Интерфакс».
В реестр кредиторов включен долг перед банком на сумму 38 млн руб., включая 36,6 млн руб. основного долга. Рассмотрение дела по существу назначено на 24 мая.
«ЕвроТранс» ранее занимал второе место по продажам топлива среди независимых операторов АЗС Москвы и области. Сейчас все 57 автозаправочных станций «Трасса» не работают, счета компании арестованы.