Гендиректора «Евротранса» арестовали по делу о хищении топлива у МВД

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора компании «Евротранс» Олега Алексеенкова. Также под арест попали его заместители Сергей Алексеенков и Николай Дорошенко. Об этом рассказали РБК источники в правоохранительных органах.

Топ-менеджеров компании обвиняют в хищении топлива, предназначенного для подмосковной полиции. В одно производство с этим делом следствие также объединило два дела об особо крупной краже и мошенничестве — о хищении средств банка «Ак Барс».

Об аресте трех топ-менеджеров «Евротранса» представитель МВД Ирина Волк рассказала 7 сентября. Кроме того, в СИЗО отправили председателя совета директоров компании Игоря Мартышова. По делу также проходят замначальника ГУ МВД по Московской области — начальник тыла генерал-майор Сергей Мальков, глава ЦХиСО ГУ МВД Подмосковья и начальник одного из отделов центра — полковник Алексей Суяров и подполковник Анна Левина. Силовиков уволили со службы и отправили под стражу.

Как считает следствие, начальник полицейского тыла поставлял бензин «Евротрансу». Последняя за счет служебного топлива восполняла дефицит топлива на своих АЗС «Трасса». При этом у самих сотрудников МВД в результате не хватало бензина для заправки служебных автомобилей. Ущерб по делу оценивают в 600 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тылы МВД питали ''Трассу''».

Никита Черненко