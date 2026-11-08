Сеть АЗС «Трасса» прекратила работу
Сеть автомобильных заправочных станций ПАО «Евротранс» (бренд «Трасса») закрылась после 30 лет работы. Об этом сообщила пресс-служба «Трассы» в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Все АЗС компании будут изъяты до конца недели, сообщили «Интерфаксу» в министерстве энергетики Московской области.
«В настоящее время собственник имущества компании — Газпромбанк Лизинг (АЗС предоставлялись ПАО "ЕвроТранс" в лизинг) — осуществляет изъятие всех 57 АЗС (53 — в Подмосковье, четыре — в других субъектах России)»,— сообщили агентству в министерстве.
По данным «Интерфакса», 40 АЗС в Московской области уже опечатаны. Доступ к ним для сотрудников закрыт. ПАО «Евротранс» грозит процедура банкротства. «В правительстве РФ сформированы предложения с участием правительства Московской области, ждем решения», — сообщили в подмосковном министерстве энергетики.
По данным собственника «Трассы», около 1,4 тыс. сотрудников были отправлены в вынужденный простой с начислением 2/3 зарплаты. При этом зарплата не выплачивается из-за ареста счетов компании, пишет «Интерфакс».
«Евротранс» занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Подмосковья. Компания владеет в том числе 57 автозаправочными комплексами «Трасса», а также парком бензовозов и нефтебазой. В первом полугодии 2026 года выручка «Евротранса» упала на 28,5%, до 76,6 млрд руб., чистый убыток составил 5,7 млрд руб.