Сеть АЗС «Трасса» прекратила работу

Сеть автомобильных заправочных станций ПАО «Евротранс» (бренд «Трасса») закрылась после 30 лет работы. Об этом сообщила пресс-служба «Трассы» в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Все АЗС компании будут изъяты до конца недели, сообщили «Интерфаксу» в министерстве энергетики Московской области.