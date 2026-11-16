В Ярославле возобновили движение трамваев до моторного завода

По данным Евраева, в рамках концессионного соглашения с компанией «Мовиста регионы Ярославль» в городе обновили 34,5 км путей из 43,9 км — более 79%. Для Ярославля приобрели 47 новых трамваев, 16 из них работают на временных маршрутах.