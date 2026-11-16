В Ярославле возобновили движение трамваев до моторного завода
В Ярославле 16 ноября возобновили трамвайное движение на участке от ТРЦ «Рио» до Ярославского моторного завода (ЯМЗ). До конечной у предприятия продлили маршруты №5к и 6к. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Перед запуском специалисты провели испытания реконструированного путепровода на улице Выставочной и обкатку новых рельсов. На участке также обустроили шесть остановочных комплексов, рассчитанных в том числе на маломобильных пассажиров. Перевозки выполняют новые низкопольные трамваи.
По данным Евраева, в рамках концессионного соглашения с компанией «Мовиста регионы Ярославль» в городе обновили 34,5 км путей из 43,9 км — более 79%. Для Ярославля приобрели 47 новых трамваев, 16 из них работают на временных маршрутах.
Модернизация продолжается в центральной части города и на путепроводе рядом с моторным заводом. Полноценное движение по обновленной трамвайной сети власти рассчитывают восстановить весной 2027 года, ко Дню города.
Как ранее писал «Ъ-Ярославль», запуск движения до ЯМЗ неоднократно переносился. В июне завершение реконструкции путепровода на улице Выставочной отложили с лета на сентябрь 2026 года. В начале ноября движение трамваев временно ограничили для подключения контактной сети и соединения новых путей. 6 ноября на путепроводе начали испытания.