В Ярославле завершение реконструкции путепровода отложили на сентябрь

В Ярославле завершение строительно-монтажных работ на трамвайном путепроводе в районе улицы Выставочной и запуск движения до моторного завода перенесли с июня-июля на сентябрь 2026 года. Об этом на заседании профильной комиссии в муниципалитете сообщил гендиректор ООО «Мовиста регионы Ярославль» Павел Копырин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в марте стартовал демонтаж пролетов путепровода, который к настоящему моменту завершен, однако после этого работы приостановились. Как объяснил господин Копырин, после демонтажа выяснилось, что на части опор сваи не соответствуют проектным решениям, которые были указаны в документации к мосту. При обследовании объекта перед стартом работ выяснить это не представлялось возможным.

«Проектировщики в ближайшее время определят, каким путем мы эту проблему решим: добьем ли дополнительные сваи, увеличим ли плиту, чтобы мост выдерживал проектные нагрузки. Внесем эти изменения в проект. Я думаю, что в течение месяца мы с этим справимся»,— сообщил Павел Копырин.

На втором путепроводе, на Республиканском проезде, демонтаж начнется в июне. Работы будут выполнять по согласованию с РЖД, так как под объектом находятся железнодорожные пути. Реконструкцию обоих путепроводов намерены завершить в этом году.

Алла Чижова