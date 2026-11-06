В Ярославле начали испытания трамвайного путепровода после реконструкции

Сначала специалисты проверили контактную сеть и соответствие рельсового полотна проектным отметкам. Затем на путепровод вывели четыре односекционных трамвая, чтобы оценить, как сооружение выдерживает нагрузку. Для этого на его конструкциях закрепили датчики. Анализ результатов испытаний и обкатка новых путей займут около десяти дней.