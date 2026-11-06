В Ярославле начали испытания трамвайного путепровода после реконструкции
В Ярославле начались испытания реконструированного трамвайного путепровода на проспекте Октября в районе улицы Выставочной. После завершения испытаний и обкатки путей планируется открыть движение трамваев от больницы №9 и улицы Блюхера до Ярославского моторного завода. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Сначала специалисты проверили контактную сеть и соответствие рельсового полотна проектным отметкам. Затем на путепровод вывели четыре односекционных трамвая, чтобы оценить, как сооружение выдерживает нагрузку. Для этого на его конструкциях закрепили датчики. Анализ результатов испытаний и обкатка новых путей займут около десяти дней.
Модернизация трамвайной инфраструктуры проводится в рамках концессионного соглашения с компанией «Мовиста регионы Ярославль». По данным губернатора, на данный момент заменено более 79% путей, закуплено 47 новых низкопольных трамваев.
Как ранее писал «Ъ-Ярославль», запуск трамвайного движения до Ярославского моторного завода неоднократно переносился. В июне концессионер объяснял задержку реконструкции путепровода у улицы Выставочной несоответствием свай части опор проектным решениям. В начале ноября на участке временно изменили схему движения трамваев для подключения контактной сети и сопряжения рельсов.