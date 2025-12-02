Реконструкцию Воронежского цирка могут завершить во втором квартале 2026 года

Здание Воронежского государственного цирка после реконструкции планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2026 года. Об этом сообщил заместитель гендиректора по строительству объектов культуры ППК «Единый заказчик» (структура Министерства строительства РФ, которая проводила торги на реконструкцию здания) Владимир Карпов.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Реконструкция Воронежского цирка

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По словам господина Карпова, готовность объекта «уже превышает 70%». На реконструкции воронежского цирка ежедневно работает порядка 500 строителей. Сейчас рабочие завершают устройство новых инженерных систем и выполняют монтаж современного светового и звукового оборудования. Также ведутся отделочные работы внутри и снаружи здания.

В пресс-службе «Единого заказчика» отметили, что основная часть внутренней отделки уже выполнена: в помещениях готовы полы, устанавливаются двери, завершается монтаж потолочных конструкций. Инженерные и слаботочные системы полностью смонтированы и проходят поэтапные проверки. Также реконструируются помещения для содержания животных.

В середине ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что прокуратура проверяет реконструкцию Воронежского цирка. В ведомстве не раскрывали подробностей проверки.

В 2021 году столичное ООО «Артстройтехнология» выиграло госконтракт на реконструкцию здания цирка за 1,74 млрд руб. Подрядчик за три года должен заменить кровлю, несущие и ограждающие конструкции, провести фасадные и внутренние отделочные работы, заменить коммуникации (санитарно-технические, электротехнические, слаботочные системы и трубопроводы), а также установить подъемно-транспортное оборудование.

Интересно, что заказчик проведения реконструкции — структура Министерства строительства РФ «Единый заказчик в сфере строительства» — в сентябре этого года в арбитражном суде добился взыскания с «Артстройтехнологии» штрафа в 200 тыс. руб. В конце октября подрядчик получил от заказчика иск на 31 млн руб. Причины претензий в судебных документах не раскрываются.

Подробнее о реконструкции цирка в Воронеже — в материале «Ъ-Черноземье» «От подрядчика ждут фокусов».

Егор Якимов