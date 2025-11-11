Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура проверяет реконструкцию Воронежского цирка

Прокуратура Воронежской области проверяет ход реконструкции Воронежского цирка, которая идет с весны 2024 года. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали источники, знакомые с ситуацией. В ведомстве «Ъ-Черноземье» подтвердили информацию, не раскрыв подробностей. До окончания проверки обычно ни о каких обстоятельствах работы надзорного органа не сообщается.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Воронежский цирк был построен в 1972 году. Общая площадь здания составляет 11,22 тыс. кв. м. Зрительный зал высотой 18 м вмещает более 2 тыс. человек. В здании пять этажей, в том числе один подземный, переменной высоты от 2,5 до 6,5 м.

В 2021 году столичное ООО «Артстройтехнология» выиграло госконтракт на реконструкцию здания цирка за 1,74 млрд руб. Подрядчик за три года должен заменить кровлю, несущие и ограждающие конструкции, провести фасадные и внутренние отделочные работы, заменить коммуникации (санитарно-технические, электротехнические, слаботочные системы и трубопроводы), а также установить подъемно-транспортное оборудование. В мае этого года представитель компании в беседе с корреспондентами РИА «Воронеж» оценивал готовность объекта в 40%.

Интересно, что заказчик проведения реконструкции — структура Министерства строительства РФ «Единый заказчик в сфере строительства» — в сентябре этого года в арбитражном суде добилась взыскания с «Артстройтехнологии» штрафа в 200 тыс. руб. В конце октября подрядчик получил от заказчика иск на 31 млн руб. Причины претензий в судебных документах не раскрываются.

Кто выступал в Воронежском цирке

Владимир Зоркий