Храм пострадал из-за минирования центра Рыльска Курской области
В Рыльске Курской области из-за сброшенных с БПЛА взрывных устройств был поврежден Покровский храм. Также разрушения получили три частных дома, ряд автомобилей и несколько административных зданий. Это произошло вечером 15 ноября, но последствия удалось установить только сегодня. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Ранее сообщалось, что из-за детонации взрывного устройства пострадали 46-летняя женщина и 51-летний мужчина.
Кроме того, из-за вчерашнего минирования города сгорели четырехквартирный частный дом и административное здание, огонь повредил крышу многоквартирного дома.
Сегодня ВСУ продолжили атаковать Рыльск: они ударили по неработающей АЗС, магазину и пожарному автомобилю. Предварительно установлено, что поврежден объект энергетики. Новых раненых нет.
За прошедшие выходные при ударах со стороны Украины в макрорегионе пострадали 18 мирных жителей, в том числе восемь в Курской области.