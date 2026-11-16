В Курской области два человека ранены в заминированном ВСУ центре Рыльска

По информации главы региона, у 46-летней женщины в результате взрыва оторвало левую стопу. Диагностированы минно-взрывная травма, травма головы и акубаротравма. Второй пострадавший — 51-летний мужчина — лишился правой стопы. Также у него повреждена левая нога, выявлены травмы головы и акубаротравма. Раненых в тяжелом состоянии на «скорой» доставили в Курск.