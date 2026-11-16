В Курской области два человека ранены в заминированном ВСУ центре Рыльска
С помощью сбросов взрывных устройств с беспилотников ВСУ заминировали один из кварталов в центре города Рыльска Курской области. Места сбросов оцеплены. Из-за подрыва одного из взрывных устройств ранены два человека — мужчина и женщина. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По информации главы региона, у 46-летней женщины в результате взрыва оторвало левую стопу. Диагностированы минно-взрывная травма, травма головы и акубаротравма. Второй пострадавший — 51-летний мужчина — лишился правой стопы. Также у него повреждена левая нога, выявлены травмы головы и акубаротравма. Раненых в тяжелом состоянии на «скорой» доставили в Курск.
«Уважаемые жители Рыльска! Прошу соблюдать максимальную бдительность и осторожность. Сбросы взрывных устройств продолжаются. Саперы приступят к разминированию, как только позволит обстановка»,— написал господин Хинштейн в «Максе» в ночь на 16 ноября.
Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что из-за удара БПЛА по Курску пострадали три человека, среди которых 70-летняя пенсионерка и двое детей — мальчики в возрасте 4 и 8 лет. В результате атаки повреждения получили четыре частных дома.
Помимо этого, вчера в селе Воробжа Суджанского района в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадал 31-летний мужчина. Врачи диагностировали у него осколочное ранение левой ноги.