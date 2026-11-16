Аксенов сообщил об ударе по Крымскому мосту
Вооруженные силы Украины ударили по Крымскому мосту. Движение транспорта будет приостановлено примерно до середины дня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
Для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые службы, заверил господин Аксенов. Также развернут оперативный штаб. Глава республики добавил, что держит ситуацию на личном контроле. Масштаб удара он не уточнил.
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто с 2:22 мск. Находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.