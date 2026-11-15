Беспилотник ВСУ атаковал Курск: ранены три человека, в том числе двое детей
В результате удара БПЛА по Курску пострадали три человека, среди которых пенсионерка и двое детей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в «Максе».
У 70-летней женщины диагностировали травму головы и слепое осколочное ранение лица, 8-летний мальчик получил травму головы и осколочное ранение, 4-летний — слепое осколочное ранение кисти. Их доставили в областную больницу, медики считают, что жизни пациентов ничего не угрожает.
Из-за атаки разрушения получили четыре частных дома.
Еще один удар ВСУ нанесли в селе Прилепы Хомутовского района. В результате 59-летняя женщина получила акубаротравму, ей уже оказали первую помощь. Повреждены фасад, остекление и забор дома.
Согласно ежедневной сводке Александра Хинштейна, с 9:00 14 ноября до 9:00 15 ноября над Курской областью сбили 154 беспилотника различного типа. 55 раз ВСУ применили артиллерию и три раза сбросили взрывные устройства с дронов. В результате никто не пострадал. На хуторе Звягин Рыльского района разрушения получили крыша, фасад и окна дома.