Беспилотник ВСУ атаковал Курск: ранены три человека, в том числе двое детей

Согласно ежедневной сводке Александра Хинштейна, с 9:00 14 ноября до 9:00 15 ноября над Курской областью сбили 154 беспилотника различного типа. 55 раз ВСУ применили артиллерию и три раза сбросили взрывные устройства с дронов. В результате никто не пострадал. На хуторе Звягин Рыльского района разрушения получили крыша, фасад и окна дома.