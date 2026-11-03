Облачно, местами ноль
Сколько клиенты Beget будут ждать возвращения своих сайтов
Хакеры уничтожили данные в облачной инфраструктуре одного из крупнейших российских хостинг-провайдеров Beget. Как рассказали в компании, злоумышленники получили доступ к системе управления серверами. В результате пострадали виртуальные серверы и хранилища данных. Причем полные резервные копии серверов также оказались уничтожены.
Копии отдельных файлов сохранились, но получить к ним доступ пока нельзя. В Beget сообщили, что сначала инженерам предстоит вручную проверить на вредоносные программы более тысячи серверов. Работы могут растянуться на многие дни, и гарантий восстановления данных клиентов нет, предупреждает независимый IT-специалист Филипп Кулин:
«Судя по тому, что там распространяется, у них все, конечно, не очень хорошо. Занять это может много дней, и что-то, скорее всего, будет потеряно, но они это особо и не скрывают. Я бы не рассчитывал, что это через пару часов закончится. Да, угрозы есть, но они и всегда были, даже в совершенно травоядные времена. Угрозы клиентам совершенно очевидны: они могут потерять все данные, если у них не было бэкапа нигде, кроме Beget. Есть риски и для самого Beget, как для крупной компании на рынке, если происходит подобная хакерская атака.
Схлопнется или не схлопнется — зависит от финансовой состоятельности и от последствий, которые Beget испытает. Они объявили форс-мажор, и вопрос в том, насколько им удастся отстоять это в судах, если таковые будут.
Сейчас искусственный интеллект очень быстро находит уязвимости. При этом многие облачные модели цензурой запрещают искать их, а значит, и быстро закрывать. Из-за этого злоумышленники находят их быстрее. По миру, конечно, прокатится волна таких падений, и тут никто не виноват. В интересные времена живем».
На серверах Beget размещаются более 330 тыс. действующих сайтов в российских доменных зонах. Сбой затронул и сторонние сервисы. Так, клиенты каршеринга BelkaCar не могли завершить аренду автомобилей, компании пришлось перенести работу приложения к другому провайдеру.
Сам Beget рассчитывает восстановить практически все сайты на обычном хостинге. Однако с облачными сервисами ситуация сложнее. Впрочем, о невосполнимых потерях, которые угрожали бы большей части клиентов провайдера, пока речи не идет, считает директор компании «IT-Резерв» Павел Мясоедов:
«Если мы будем рассматривать любую инфраструктуру IaaS-провайдера как систему, которую нужно строить так, чтобы её никто не взломал, мы просто получим стоимость услуг хостинг-провайдеров различных такую, что большинство малых и средних компаний не смогут себе это позволить. Это один из крупнейших игроков в части хостинга и сайтов, и он же один из поставщиков услуг для МСП.
Зачастую крупнейшие игроки делают системы резервирования бэкапа и выстраивают архитектуру таким образом, что в случае, если даже компрометация случается, они успевают быстро подняться.
Если у компании архитектура выстроена правильным образом, и даже если её скомпрометировали, даже если проникли в какую-то админку и запустили обнуляющий скрипт, а именно просто написание нулей поверх старого кода, то в рамках архитектуры этот блок должен быть изолирован. Beget сейчас заявил, что как раз аккуратно делает эти манипуляции.
Понятно, что какие-то изменения все равно будут, данные не восстановятся полностью под копирку. Но если основной массив данных у них действительно был изолирован, а я склонен в это верить, то они просто будут его поднимать и реанимировать. Занимает это всегда разное количество времени, потому что это напрямую сопряжено с исследованием причины инцидента и попытками закрыть все бэкдоры, которые к нему привели. Что касается клиентов, я думаю, скорее всего, они получат свои данные в течение дней».
Beget уже восстановил работу части серверов. Постепенно возвращается в строй почтовая система. При этом точных сроков восстановления всех сервисов компания не называет. Провайдер заявил, что, по предварительным данным, злоумышленники не пытались скачать или изменить пользовательские данные. При этом он рекомендовал клиентам сменить все пароли и ключи доступа.