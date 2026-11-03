Облачно, местами ноль

«Судя по тому, что там распространяется, у них все, конечно, не очень хорошо. Занять это может много дней, и что-то, скорее всего, будет потеряно, но они это особо и не скрывают. Я бы не рассчитывал, что это через пару часов закончится. Да, угрозы есть, но они и всегда были, даже в совершенно травоядные времена. Угрозы клиентам совершенно очевидны: они могут потерять все данные, если у них не было бэкапа нигде, кроме Beget. Есть риски и для самого Beget, как для крупной компании на рынке, если происходит подобная хакерская атака.